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    金牌故鄉！54年台中烏日啤酒廠變觀光工廠 2023開放預約參觀

    台灣菸酒公司斥資1.4億元打造烏日啤酒廠觀光工廠，已完工亮相，預計明年上半年舉辦開幕式。（記者林旻臻攝） <b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    台灣菸酒公司斥資1.4億元打造烏日啤酒廠觀光工廠，已完工亮相，預計明年上半年舉辦開幕式。（記者林旻臻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2022/12/20 17:42

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中烏日啤酒廠有「金牌台灣啤酒故鄉」之稱，前身為烏日糖廠，1968年設廠，為台酒第2座酒廠，已有54年歷史。台灣菸酒公司斥資1.4億元打造觀光工廠，將結合三鐵共構的交通優勢及在地啤酒釀造文化，已完工亮相，產品推廣中心試營運中，預計明年上半年舉辦開幕式。

    烏日啤酒廠占地約3.3萬坪，原有糖化、發酵、包裝工廠等廠房，不對外開放，年生產啤酒1100萬打0.6 公升的瓶裝啤酒，產量占全台的1/4，為全台第3大酒廠。台酒於108年啟動「觀光酒廠風華再現」計畫，其中打頭陣的即是烏日啤酒廠觀光工廠，力拚疫後觀光市場，預計可提升一年到10萬人次觀光、業績可望達6000萬元，較過去一年4萬人次觀光量、業績3千萬元倍增。

    烏日啤酒廠觀光工廠距離捷運烏日站300公尺，可步行前往參觀，附近就是台鐵烏日站和高鐵台中站，占地利之便，1000多坪的糖化、醱酵、包裝等生產線全部透明化，讓遊客可就近參觀，先看啤酒投料、高溫糖化，品嚐未發酵的麥汁，再到室溫約在攝氏5度的發酵儲酒展示館，參觀釀酒的槽桶及降溫發酵製程，最後還可參觀包裝生產線、品嚐剛釀好的「青」啤酒，也可購買當天生產的啤酒。

    觀光工廠內還有小型釀酒工廠，採用德國進口紅銅製的2座糖化過濾兩用鍋及8個不鏽鋼發酵與貯酒桶，過去為金牌台灣啤酒研發團隊試釀不同口味啤酒使用，也將開放遊客DIY 親釀，體驗台啤的製酒技術。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    烏日啤酒廠觀光工廠結合烏日區三鐵共構的交通優勢，及在地啤酒釀造文化，力拚疫後觀光商機。（記者林旻臻攝） <b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    烏日啤酒廠觀光工廠結合烏日區三鐵共構的交通優勢，及在地啤酒釀造文化，力拚疫後觀光商機。（記者林旻臻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，有「金牌台灣啤酒故鄉」之稱。（記者林旻臻攝） <b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    台中烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，有「金牌台灣啤酒故鄉」之稱。（記者林旻臻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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