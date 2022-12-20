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    台中霧峰山區被偷倒建築廢棄物 熱心民眾報警逮人

    李姓男子（左一）載運建築廢棄物到霧峰峰谷路山坡地傾倒，警方通知環保局稽查人員到場開單送辦。 （記者陳建志翻攝）

    李姓男子（左一）載運建築廢棄物到霧峰峰谷路山坡地傾倒，警方通知環保局稽查人員到場開單送辦。 （記者陳建志翻攝）

    2022/12/20 16:42

    〔記者陳建志／台中報導〕63歲李姓男子，前天載著大量建築廢棄物，前往台中市霧峰區峰谷路的一處山坡傾倒，熱心民眾發現後趕緊報案，霧峰分局員警趕上山攔查到正準備開小貨車離開的李男，他聲稱受雇於大里一處工地的地主，將紅磚等廢棄物載到這裡堆置，警詢後依違反廢棄物清理法送辦。

    霧峰分局萬豐派出所警員劉光勝、林沐清，18日下午5點多接獲民眾報案，表示在霧峰區峰谷路萬斗六段山坡有人開車傾倒廢棄物，警方獲報後立即前往，攔查到李姓男子，駕駛傾倒建築廢棄物的自小貨車準備離開。

    警方盤查李男時，報案民眾在一旁指證歷歷，經帶往傾倒建築廢棄物的現場查證，當場發現建築紅磚、石塊等廢棄物，立即通報台中市環保局稽查人員到場，經丈量傾倒的建築廢棄物，長7公尺、寬1公尺、高0.8公尺。

    李嫌聲稱受僱於地主，利用自小貨車分5次從大里區工地將建築廢棄物載運到該處堆置，全案依違反廢棄物清理法嚴辦。

    霧峰分局長李建興表示，依廢棄物清理法規定未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物及地主提供土地堆置、回填，可依廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1500萬元以下罰鍰，另依同法第9條規定扣留現場載運車輛。

    李姓男子開著小貨車載運建築廢棄物到霧峰峰谷路山坡地傾倒，熱心民眾報警查獲。 （記者陳建志翻攝）

    李姓男子開著小貨車載運建築廢棄物到霧峰峰谷路山坡地傾倒，熱心民眾報警查獲。 （記者陳建志翻攝）

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