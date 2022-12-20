台中電子遊藝場掃射案槍手今羈押 警再度上門「重點」臨檢

詹姓槍手今凌晨聲押獲准。（警方提供）

2022/12/20 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣詹姓男子18日持自動突擊步槍到台中知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時後投案，他供稱因不滿友人被欺負才仗義討公道，希望給業者一個「警愓」，今天凌晨被聲押獲准，同時間警方也未鬆懈，繼槍擊案發生當晚到該遊藝場突襲臨檢後，二度上門「重點」臨檢，展現嚴加掃蕩壓制決心。

36歲詹姓槍手當天駕車到「菲力國王」電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍對空連發掃射後開車逃離，案發2個多小時後投案，交付作案M4A1的突擊步槍一把及子彈100發、防彈背心等物，針對犯案動機供稱，因長期關注程姓友人臉書動態，最近得知他被詐賭被欺負，基於義氣決定替他出口氣，才會前往開槍。

詹嫌並稱，無傷人意圖也非所謂的警告或挑釁，而是希望給業者一個「警愓」，純粹是個人行為，否認遭人指使或教唆，至於犯案槍彈則是已歿的親友所交付寄放。

但警方透露，詹嫌自身經濟本就苦哈哈，研判應是收錢辦事，不排除有幕後藏鏡人教唆指使，訊後全案先依槍砲及恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦，再進一步深入清查與相關人士的關聯性，全案昨天深夜由檢察官訊問後，認詹男涉犯殺人未遂、傷害、毀損、槍砲等罪，而且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，今天凌晨向台中地院聲押獲准。

而鑑於該遊藝場光天化日下遭人掃射10多槍，震驚社會，詹姓槍手雖立即投案，但事件似乎未因此平息，警方為壓制不法暴力氣焰，槍擊案發當天深夜即針對該遊藝場及KTV等娛樂場所突襲臨檢，昨深夜到今天凌晨也再度到該遊藝場重點臨檢，強調將連續數日加強臨檢，展現嚴加掃蕩決心。

警方今天凌晨再度到該遊藝場臨檢。（警方提供）

警方今天凌晨再度到該遊藝場臨檢。（警方提供）

警方今天凌晨再度到該遊藝場臨檢。（警方提供）

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