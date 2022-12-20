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    盧秀燕2副市長令狐榮達、陳子敬傳請辭

    盧秀燕三副手傳兩人請辭，令狐請假，陳子敬（左1）稱年紀太大，「不要耽誤人家前途」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕三副手傳兩人請辭，令狐請假，陳子敬（左1）稱年紀太大，「不要耽誤人家前途」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/12/20 12:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕成功連任的台中市長盧秀燕25日即將開啟第二任市長職務，但人事小內閣佈局迄今密而不宣，今傳出盧秀燕三大副手中包括副市長陳子敬及令狐榮達均將請辭，上午本屆市府最後一次市政會議，令狐請假未出席，陳子敬對請辭傳言則以「他已70多歲、年紀太大了」、「不要耽誤人家前途」回應。

    台中市長盧秀燕上午主持本屆任期最後一次市政會議，由於盧秀燕5天後將就職新任市長，但人事小內閣迄今仍未公布，昨起陸續有包括市政府有給職顧問兼影視基金會執行長林筱淇及曾任台中市新聞局長的研考會主委吳皇昇各自宣佈請辭，今再傳盧秀燕兩名副手包括陳子敬、令狐榮達也請辭，對於人事佈局盧秀燕今日仍未回應相關詢問。

    上午市政會議舉行時，令狐榮達請假未出席，至於陳子敬會前僅以謝謝回應，會後再被問及請辭傳言時，陳子敬一派輕鬆直言，他都已經70幾歲了，「年紀太大了、還要幹嘛」，又笑說，「不要耽誤人家前途」，隨後又說，「我不太適合說這個啦，讓市長統一發佈」。

    40年次的陳子敬在警界服務超過43年，在台南服務長達18年，曾任內政部警政署主任秘書、國道公路警察局局長、航空警察局長，資歷豐富，2018年一度表態參選台南市長，盧秀燕當選後拚治安，延攬他出任副手；另一位副市長令狐榮達，68歲，資深外交官出身，曾任外交部政務次長、駐加拿大代表、外交部北美司司長等職，4年前盧秀燕盼拚台中國際化下延攬入市府，傳因健康理由已口頭向盧秀燕請辭，但他請假中，今天未出席市政會議，未有相關回應。

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