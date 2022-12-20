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    民進黨中央要求各地一致性投票 中市黨部：24票會全投曾朝榮、陳淑華

    民進黨中央要求各地黨團要一致性投票，中市黨部表示，24票會全部投給曾朝榮、陳淑華。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中央要求各地黨團要一致性投票，中市黨部表示，24票會全部投給曾朝榮、陳淑華。（記者蘇金鳳攝）

    2022/12/20 11:57

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會25日將進行市議員宣誓並選出正副議長，民進黨中央已要求各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違者將採最嚴厲黨紀處分，中市黨部主委李天生表示，24席的中市黨籍市議員會全部依黨團決議投給曾朝榮及陳淑華。

    第4屆中市議會正副議長選舉，國民黨人選為張清照及顏莉敏，民進黨則是曾朝榮及陳淑華，國民黨有32席，加上7席無黨籍及民眾黨1席，外界預計國民黨最高可拿下40席。而時代力量1席吳佩芸將投給自己。

    中市議會共65席，過半要33席，民進黨只有24席，不可能搶下正副議長之席次，但民進黨基於政黨政治，還是推出了曾朝榮及陳淑華來參選正副議長。

    面對有縣市議會傳出民進黨的市議員可能會跑票，民進黨中評會昨天再次要求，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違者將採最嚴厲黨紀處分，中市黨部主委李天生表示，24票會全部投給曾朝榮及陳淑華，否則黨中央會有處分。

    李天生表示，正副議長的選舉可以公開亮票，黨團會派員前往監票，避免有成員跑票，但是台中市議會民進黨成員不會跑票，會24票全部投給黨團推出的人選。

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