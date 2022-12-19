九庄媽文化協會「跋桮」選理事長 陳守賢以4桮勝出

陳守賢（右一）以4桮勝出，當選九庄媽文化協會第六屆理事長。（民眾提供）

2022/12/19 21:28

〔記者歐素美／台中報導〕「九庄媽」是台中市新社地區客家人移墾信仰的代表，九庄媽文化協會以保存、研究及推廣九庄媽文化為宗旨，今天透過「跋桮（擲筊）」選出理事長，15名理事輪流在九庄媽前「跋桮」，結果由陳守賢以4桮當選，地方笑稱「道道地地是九庄媽選的」！

九庄媽文化協會理事長的選舉，是透過會員大會先選出15名理事，所有當選的理事再到九庄媽座前「跋桮」，聖桮最多者為理事長，今天晚上，15名理事輪流到九庄媽前「跋桮」，結果由理事陳守賢以4桮勝出，當選九庄媽文化協會第六屆理事長。

「九庄媽」是新社客庄最重要的民俗信仰，文獻記載在180多年前，新社一名採樟工人躲雨時發現一尊媽祖神像在雨中淋雨，遂將神像迎回庄頭供奉，因為該媽祖十分靈驗，開始由九個庄輪流做爐主供奉，而未建廟祭祀，因而有九庄媽「有神無廟」之名。

九庄媽會遶境遊庄，這項傳統相傳已逾130餘年，通常是農曆大年初三至初七之間舉行，也是新社客家人過春節的一大特色，所謂九庄，是指清朝時客家先民開墾新社初期建立的九個庄頭，包括山頂庄（中正里）、新社庄（新社里）、土城庄（月湖里）、畚箕湖（月湖里）、擺頭店、鳥銃頭（復盛里）、水底寮（東興里）、大湳庄（大南里）、馬力埔（永源里）等。

九庄媽文化協會以「跋桮」選舉理事長。（民眾提供）

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