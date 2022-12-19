為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    九庄媽文化協會「跋桮」選理事長 陳守賢以4桮勝出

    陳守賢（右一）以4桮勝出，當選九庄媽文化協會第六屆理事長。（民眾提供）

    陳守賢（右一）以4桮勝出，當選九庄媽文化協會第六屆理事長。（民眾提供）

    2022/12/19 21:28

    〔記者歐素美／台中報導〕「九庄媽」是台中市新社地區客家人移墾信仰的代表，九庄媽文化協會以保存、研究及推廣九庄媽文化為宗旨，今天透過「跋桮（擲筊）」選出理事長，15名理事輪流在九庄媽前「跋桮」，結果由陳守賢以4桮當選，地方笑稱「道道地地是九庄媽選的」！

    九庄媽文化協會理事長的選舉，是透過會員大會先選出15名理事，所有當選的理事再到九庄媽座前「跋桮」，聖桮最多者為理事長，今天晚上，15名理事輪流到九庄媽前「跋桮」，結果由理事陳守賢以4桮勝出，當選九庄媽文化協會第六屆理事長。

    「九庄媽」是新社客庄最重要的民俗信仰，文獻記載在180多年前，新社一名採樟工人躲雨時發現一尊媽祖神像在雨中淋雨，遂將神像迎回庄頭供奉，因為該媽祖十分靈驗，開始由九個庄輪流做爐主供奉，而未建廟祭祀，因而有九庄媽「有神無廟」之名。

    九庄媽會遶境遊庄，這項傳統相傳已逾130餘年，通常是農曆大年初三至初七之間舉行，也是新社客家人過春節的一大特色，所謂九庄，是指清朝時客家先民開墾新社初期建立的九個庄頭，包括山頂庄（中正里）、新社庄（新社里）、土城庄（月湖里）、畚箕湖（月湖里）、擺頭店、鳥銃頭（復盛里）、水底寮（東興里）、大湳庄（大南里）、馬力埔（永源里）等。

    九庄媽文化協會以「跋桮」選舉理事長。（民眾提供）

    九庄媽文化協會以「跋桮」選舉理事長。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    九庄媽遶境收每戶5000元被質疑 值年委員會爐主證實：開會決議
    2022/11/24 13:15

    九庄媽遶境收每戶5000元被質疑 值年委員會爐主證實：開會決議
    新社九庄媽接地氣住民家 中市客委會主委來參拜
    2021/02/25 14:30

    新社九庄媽接地氣住民家 中市客委會主委來參拜

    富邦人壽與青年攜手關注川廢議題
    延續130年傳統 有神無廟新社「九庄媽」今遶境
    2021/02/15 13:41

    延續130年傳統 有神無廟新社「九庄媽」今遶境
    九庄媽大年初四遶境 新社春節更熱鬧
    2018/02/19 16:07

    九庄媽大年初四遶境 新社春節更熱鬧

    李毓芬的《再見公主》風靡全球
    全台最早「迓媽祖」 新社九庄媽遶境
    2017/01/31 14:36

    全台最早「迓媽祖」 新社九庄媽遶境
    臺中市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播