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    民進黨連敗 何欣純歸納5原因︰2024可能會丟掉政權

    民進黨立委何欣純認為接連慘敗要儘快找出原因，自己並認為主要可歸納出5大原因。（記者陳建志攝）

    民進黨立委何欣純認為接連慘敗要儘快找出原因，自己並認為主要可歸納出5大原因。（記者陳建志攝）

    2022/12/19 20:25

    〔記者陳建志／台中報導〕民進黨在上月底縣市長大選中大敗，全國僅拿下5縣市，相隔3週昨天舉辦的嘉義市長選舉，民進黨李俊俋再度敗給國民黨黃敏惠，民進黨台中市立委何欣純在臉書發文，對黨內上月敗選至今沒有真正檢討表達不滿和憂慮，質問「我們的『檢討』到底是什麼？」直言2024年真的可能丟掉政權，並歸納這次慘敗包括大環境、認知作戰、民進黨不團結、選舉主軸不清晰、延長兵役等5大原因，還認為日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫看的比民進黨透徹。

    何欣純表示，這次選舉比2018年輸得更徹底，不能好好尋找失敗的原因，2024年的總統大選真的可能丟掉政權。並說最近各電視節目，有很多人分析了民進黨敗選原因，綜觀各家意見，她個人認為這次民進黨的敗選，或許可歸納出5大原因：

    第1，是大環境。現在，世界上戰爭、瘟疫、通膨同時發生，全世界民主國家執政黨的日子都不好過。選民們的生活過的不好，自然就會對政治心存不滿，想「教訓」執政者。還有年輕人的相對被剝奪感，也促使他們不想去投票、不想投給執政黨。

    第2，是認知作戰。選前中共加大了對台灣的信息滲透。台灣的網路上充斥著對執政黨不利的假新聞。台灣的防疫十分成功、全世界有目共睹，卻被假新聞抹黑說成非常失敗。明明可以被當作台灣之光、引以為傲的高端疫苗，也被抹黑、被指責有人炒股，而根本毫無證據。

    第3，是民進黨的不團結。選舉期間，民進黨內考慮過多2024總統大選布局、互相勾心鬥角。

    第4，是選舉的主軸不清晰。明明是地方選舉，卻基本上沒有提出具體的願景，讓大家看到希望。競選口號「為台灣挺身而出」，太過悲壯，和市民生活關係不大，給人牽強附會感。

    第5，是在大家最關心的議題「台灣安全問題」、「延長兵役問題」上缺乏論述說明不足，讓大家感到不安。以至於國民黨提出的「票投民進黨、青年上戰場」的口號在一部分家長和年輕人之間發酵。

    何欣純認為，這些原因有些是外部環境造成的客觀原因，也有民進黨自身內部的原因。但不管如何，在很多問題上和選民溝通不足、被誣陷時沒有即時做出有力的反擊，都是需要反省、儘快尋求對策的。直言離總統大選只剩下13個月的時間了，一定要趕快檢討，針對問題來檢討，找出解決的方式，才能贏回民眾對民進黨的信任。

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