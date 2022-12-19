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    替友出氣？台中遊藝場槍擊案 槍手供稱要給業者「警愓」

    詹姓槍手今晚被移送台中地檢署。（警方提供）

    詹姓槍手今晚被移送台中地檢署。（警方提供）

    2022/12/19 18:40

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣詹姓男子昨持自動突擊步槍到台中知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時後投案，因拒絕夜間偵訊，警方直到今天上午才偵訊，他否認遭人指使教唆，供稱因關注友人在網路被詐賭言論，不滿對方被欺負才仗義討公道，非警告或挑釁，而是希望給業者一個「警愓」。

    昨天下午2點44分，36歲詹姓槍手駕駛灰色福特汽車，急駛到位在台中市西屯區青海南街上知名的「菲力國王」電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍對空連發掃射，子彈射擊到遊藝場招牌、天花板、燈罩，留下數個彈孔，當時在遊藝場內顧客都聽到槍響表示「槍聲分兩波傳出，還以為是放鞭炮。」

    詹男隨後開車駛上國道一號後逃離，案發2個多小時後即向台南市白河警分局投案，交付作案的M4A1的突擊步槍一把及子彈100發、防彈背心等物，台中警方隨即南下押解回詹嫌，但對於是否因為在該遊藝場輸錢，找業者「喬債務」被漏氣，憤而前往開槍示威的傳言，詹嫌始終不發一語並拒絕夜間偵訊，直到今天上午才在律師陪同下偵訊。

    據了解，針對犯案動機詹嫌供稱，因長期關注程姓友人的臉書動態，最近得知他被詐賭被人欺負，基於義氣決定替他出口氣，才會前往開槍，無傷人意圖也非所謂的警告或挑釁，而是希望給業者一個「警愓」，純粹是個人行為，否認遭人指使或教唆，至於犯案槍彈則是已歿的親友所交付寄放。

    但警方查出，涉案詹男素行不良，曾涉恐嚇、傷害罪遭判刑16月確定，涉案犯行除了有替朋友討30萬元「墮胎費」外，也曾唆使共犯打人、持開山刀砍人，分別遭雲林、南投、彰化的地檢署、地方法院通緝，但並非道上知名度人物，加上通緝期間為籌措跑路費，除隱姓埋名還四處躲藏打零工，過著有一餐沒一餐的日子。

    警方透露，詹嫌自身經濟本就苦哈哈，研判應是收錢辦事，不排除有幕後藏鏡人教唆指使，訊後全案先依槍砲及恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦，再進一步深入清查與相關人士的關聯性。

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