中市府又一人請辭 研考會主委「完成階段性任務」回歸家庭

中市府又一人請辭，研考會主委吳皇昇（左一）「完成階段性任務」選擇回歸家庭。（擷自吳皇昇臉書）

2022/12/19 18:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕成功連任的台中市長盧秀燕25日即將開啟第二任市長職務，但新人事小內閣佈局迄今密而不宣，繼台中市政府有給職顧問、兼影視基金會執行長的「大學姐」林筱淇今宣佈已向市長盧秀燕請辭後，曾任台中市新聞局長、現任研會主委吳皇昇下午也宣佈請辭，吳皇昇說，4年來已完成階段性任務，幾經思量決定「暫時回歸家庭」，也考慮繼續深造，「下一站，期待微笑再會」。

曾擔任台北市府副發言人的林筱淇今日宣佈請辭，盧秀燕現任小內閣下午再傳第二人請辭，吳皇昇在臉書宣佈將辭去台中市政府研考會主委一職。

吳皇昇說，他是幾經思量，也跟家人開過家庭會議後下的決定，這4年來已完成階段性任務，因小孩尚小，同時也考慮繼續深造，在這樣的轉折點，暫時回歸家庭，好好跟家人一起去感受平凡且平靜的生活，這是人生的重大決定，非常感謝妻子的支持和鼓勵。

吳皇昇說，他感謝盧秀燕市長一路的提攜，也感動盧市長對他的體諒及體貼，這些年他在盧市長旁學習很多，無論是政治決策、行政經驗、心理抗壓等面向，都有非常深刻的大幅成長，由衷感謝盧市長給年輕人機會及讓年輕人看見希望、繼續成長的空間。

吳皇昇說，從擔任新聞局長，再到研考會主委的任內，他努力帶領同仁去做對台中、對社會有意義有價值的事務，政策就是要想辦法做到「至少有一人收益，而無人受害」的目標，從而去幫助真正有需要幫助的人，期間有肯定或有指正，都深深感謝，都是人生當中的貴人。

他更感謝市議員林汝洲及台中市議會副議長顏莉敏看見、提攜毫無背景的他，同意他在照顧父親生病時，能有份在台中的工作，幫助他落地深耕、學習成長，「下一站，期待微笑再會」。

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