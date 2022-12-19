被影射涉台中遊藝場槍擊案 台南角頭：沒我的事別亂栽贓

程男否認涉及台中遊藝場槍擊案。（擷自臉書）

2022/12/19 18:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市「菲力國王」電子遊藝場昨被掃射多槍，槍手雖在事發2小時後即向台南白河警分局投案，但台南一名程姓角頭先前因在台中被詐賭，早在上月底就曾有類似情節的預告，因此案發後黑白兩道隨即傳出與他有關，程姓角頭為此在臉書貼文，除否認涉案要媒體別「張冠李戴」，也說「我是出國旅遊，沒我的事，別亂栽贓！」

據了解，程姓角頭是台南白河某民代之子，12年前曾尋仇糾紛，爆發槍戰，釀一死一傷，程與其父分別因槍砲、殺人等罪遭判刑，近年來落腳台中，除經營精品名表生意，也在七期高級商辦有私人招待所，卻傳出先前在台中被詐賭，11月27日就曾在臉書直播表示，他和業者的詐賭糾紛有中部多位明星級老大出來當和事佬，希望雙方都有階梯下，大事化小、小事化無。

他願意和對方談但對方動件頻頻，程男因而放話：「你和我（指結怨業者）打死結」，「你現在是要糟蹋我，還是對那些老大有意見！」並提出兩點訴求，「如果你是員工，請從現在起遠離窗戶和大門，命是你們的，錢是老闆的」，並伸出右手指比了兩次1，接著還說他在泰國及越南有事業，可以停留在該處，打算不回台灣了，目前人在泰國還嗆仇家：「你打不到我、只有被我打的份！」

雖然程沒有點名是和哪名業者結怨，但因直播內容與昨天發生的台中遊藝場槍擊案有若干吻合，因此案發後隨即引發黑白兩道聯想及影射他涉案，程為此也在臉書貼文指出，「不要亂報。疑似程姓角頭，『疑？！』疑這個用詞就是不確定，臆測，這樣不好，會影響辦案。然後，我誇獎說槍手有觀念，不是嗎？他還叫人群走開，難道沒有觀念，這是老大教得好，不牽扯其他人。」

程並說，「我確實跟人有糾紛，但不是這個店家，別張冠李戴。最重要一點，要有證據才能指正別人，且我是出國旅遊，沒我的事，別亂栽贓，不信你問槍手，是我教唆的嗎？！一定不是，別亂講話關心！」

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