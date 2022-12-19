永豐棧停業！至少20人預定婚宴年菜 台中法制局：速辦退費

永豐棧爆經營爭議，台中法制局公佈業者提供退費專線電話資訊，提醒民眾速辦退費。（市府提供）

2022/12/19 17:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中永豐棧酒店因經營權爭議自12月16日起停業一年，因無法繼續提供餐飲、會議場地或住宿服務，台中市政府法制局指出，近來已接獲20件投訴案，有人預訂婚宴，也有人預訂年夜飯，其餘也有不少預定住房者，均已付訂金，共約18萬元，法制局已請停業前實際經營團隊「順為國際股份有限公司」提供聯絡方式，並主動聯絡消費者辦理退款；法制局提醒消費者儘速申請退款，如使用信用卡刷卡預付費用者，可依信用卡爭議款程序申請退費。

法制局指出，台中永豐棧酒店日前因前後經營團隊發生糾紛，導致永豐棧酒店自今年12月16日起停業一年，近來陸續接獲已預購住宿及餐飲服務的消費者向法制局消費者服務中心諮詢如何處理。

消保官何怡萱指出，截至今日下午，已接獲20件諮詢案，包括有一件預定婚宴，已預付6萬元訂金，另有3件預訂年夜飯，預約2萬元訂金，其餘多為預定住房，共已預付約18萬元訂金。

法制局長李善植表示，為維護消費者權益，消保官已要求停業前實際經營團隊「順為國際股份有限公司」提供聯絡專線電話及LINE ID，並主動聯絡消費者辦理退款。此外，李善植也提醒消費者，如使用信用卡購買商品或服務，因業者結束營業而無法領取者，持卡人均得依信用卡爭議款程序向原刷卡銀行申請退費。

李善植指出，退費申請有期限限制，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未提領的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議（以上日期均需預留15個銀行工作日），減少消費損失的風險。

何怡萱另指出，消費者如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，如需申訴亦得上網至台中消保園地，線上進行申訴，由市府協助爭取權益；順為國際股份有限公司訂房退款事宜，聯絡電話0985-503789，時間為周一至週五上午9時至下午6時；訂席、會議場地退款事宜，聯絡電話0985-580789，時間為周一至週五上午9時至下午6時；Line ID：@478kkfgc（前面記得加上@）。

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