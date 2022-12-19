小內閣總辭前向盧秀燕辭官 林筱淇︰人生旅程中的逗號之一

「大學姐」林筱淇在市政團隊總辭前先辭官，強調只是「人生旅程中的逗號之一」。（圖：擷自林筱淇臉書）

2022/12/19 15:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕成功連任的台中市長盧秀燕25日即將開啟第二任市長職務，但新人事小內閣佈局迄今密而不宣，台中市政府有給職顧問兼影視基金會執行長的「大學姐」林筱淇今提前曝動態，宣佈已在上週向市長盧秀燕請辭，除感謝盧市長給她機會到台中為市民服務外，強調對於未來目前還沒有規劃，「可以確信的是，這只是人生旅程中的逗號之一」，她很快會整裝再出發。

林筱淇曾任台北市政府副發言人，4年前盧秀燕當選台中市長後，被延攬進市府擔任觀旅局長，去年轉任市府有給職顧問兼影視基金會執行長，她表示已在上週正式向盧秀燕請辭相關職務，非常感謝盧市長給她寶貴機會能到台中市政府為市民服務；也說4年來她努力做好工作，希望能對第二故鄉台中市有所貢獻，也回報盧市長的提攜之恩。

林筱淇指出，這4年來的歲月澆灌，台中成為她心中無可取代的一朵玫瑰，讓她的世界因此不同。

她說，人生沒有不散的筵席，她會珍惜曾一起共事的緣分，也很高興心願得償，得以見證盧秀燕市長高票連任，衷心祝福盧市長和市府團隊未來4年施政順利。

林筱淇說，關於未來的方向，她目前還沒有規劃，可以確信的是，這只是人生旅程中的逗號之一，很快的她會整裝再出發，航向未知的全新旅程，用心尋找浩瀚星空裡閃耀著微笑的那顆星星。

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