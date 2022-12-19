籲台中會展中心儘速完工 產業界：攤位5千以上才符合需求

產業界呼籲台中會展中心呼籲會展中心要儘速完工，且攤位要5000以上才符合需求。（記者蘇金鳳攝）

2022/12/19 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院經濟委員會、立委楊瓊瓔與經濟部長王美花、中市副市長黃國榮今天上午至台中會展中心了解進度並與產業界展開座談，業者除了希望能把會展中心攤位提高5000攤以上，還要重視安全及週遭交通及住宿問題，才能成為一個國際級的會展中心。

經發局長張峯源表示，會展中心沒有開挖地下停車場就是基於安全問題，另外未來會有飯店在附近興建，而水湳轉運中心已事先規劃連接國道來讓國道客運進出，減少塞車問題。

座談會由立委楊瓊瓔主持，楊瓊瓔指出，大台中地區是高度精密機械、工具機、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太等產業群聚落，因此需要大型的會議展覽中心來展示中部的產業特色與產品，以吸引外國廠商或買主的訂單。

工具機公會榮譽理事長許文憲表示，希望中央跟地方不要相互推來推去，業界希望台中會展中心能超過5000攤，而且要趕快完工。

台中市商業會理事長謝豐享表示，台中會展中心從前市長胡志強至現在已25年，再拖下去經費會愈來愈貴，台中會展中心的地本來是水湳機場，是中央的地，台中市不應計較一些經費。

精密機械廠商協進會理事長張瑞芝表示，會展中心只有2000個攤位像菜市場，東、西側2個加起來只有4000個是不夠，攤位要多一點對產業才能有幫助。

大里廠商協進會理事長林松益表示，要8000攤才夠，場地不夠大，機台無法展示，一旦台中會展中心完工，攤位多中部業者就有主場優勢，可就近帶業者去工廠參觀。

還有業者呼籲要注意周遭的交通、住宿問題，此外，因為機台很重，要注意建築安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法