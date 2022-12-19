中市17家汽車客運評鑑出爐 11間甲等、5間乙等

中市17家汽車客運評鑑出爐。（圖由市府提供）

2022/12/19 16:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市交通局每一年都會對汽車客運業者評鑑，考核結果出爐，台中市政府交通局指出，17家業者中有11間評為甲等、5間為乙等、1間不列入評等，成績表現不理想的業者，補貼款與表現優良者將有所差異。

交通局長葉昭甫指出，110年度「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」針對17家業者「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」5個項目，共計32個指標進行考評，依據民眾實地搭乘市公車後發放乘車滿意度問卷，以及隨車稽核等方式調查市區公車服務狀況。

除了專業且經驗豐富的委外團隊進行整體規劃、分析，交通局透過聘請調查員、秘密客進行隨機調查，身障團體也推派代表擔任秘密客稽核無障礙服務情形，讓業者重視無障礙服務品質。

交通局表示，這次評鑑計有四方公司、仁友客運、捷順交通、統聯客運、巨業交通、豐原客運、台中客運、中台灣客運、中鹿客運、和欣客運、全航客運等11間業者獲評為甲等，建明客運、東南客運、豐榮客運、總達客運、苗栗客運等5間業者獲評為乙等，另外國光客運在評鑑期間，因所屬營運路線配合政策停駛，不列入評等。

多數業者評鑑成績仍維持過往水準，整體服務品質成績為甲等，表現穩定，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。

市區汽車客運營運與服務評鑑計畫的委外團隊特別將各業者得分較差的部分進行分析，並給予專業建議，讓業者據以改善，也將持續爭取中央及學界資源，輔導各業者提升服務品質，檢視評鑑各項指標及評分方式，達到公平及貼近民眾乘車服務水準。

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