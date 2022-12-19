台中國際花毯節圓滿落幕 創造22億觀光產值

觀旅局表示，今年花毯節創下百萬參觀人潮，帶動地方觀光發展。（觀旅局提供）

2022/12/19 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕「2022台中國際花毯節」昨圓滿落幕！台中市政府觀旅局表示，今年主題「心花開」，加上主花毯「希望莊園」、以新社在地故事為主軸設計的花仙子與小精靈，廣受好評，16天展期累計吸引逾百萬人次參觀，有效帶動山城觀光產業，創造22億元觀光產值，振興疫後經濟。

觀旅局長韓育琪表示，台中國際花毯節今年邁入第11年，去年因疫情停辦，今年行政院農業委員會種苗改良繁殖場考量國家糧食安全，仍停辦新社花海，觀旅局為振興地方觀光，向種苗場借用3公頃土地獨立辦理花毯節，透過平面草花種植、大型立體花卉裝置藝術及展區周邊綠美化，力求策展豐富性，營造新社為「台灣的普羅旺斯」。

韓育琪表示，今年花毯節有3個首創，一是首度以新社在地的產業元素與生活風格作為策展主軸，跨局處通力營造新社幸福花園形象，再搭配免費接駁專車，超值好玩；二是首度與在地的協會合力地方共創，與新社區休閒農業導覽發展協會一起妝點社區花藝，並與台中市民宿協會共擬多元化的山城遊程，推出超值優惠；三則首度打造120米的南法風格市集， 30位在地小農透過產地直送，提供遊客好逛好拍，又可採買新鮮的農特產品。

觀旅局表示，台中國際花毯節已成為國人及在地業者每年秋冬季節期盼的年度盛事，透過市府與地方合作，成就今年的絢爛繽紛；16天的花毯節有效帶動地方觀光與經濟，展覽期間假日山城民宿住房率達100%，平日住宿也較上季提高約2成，與民宿協會攜手合作推出專屬花毯節優惠，體驗券皆發送完畢。

觀旅局指出，未來花毯節也將持續結合地方產業，以天然資源及在地特色為本，打造大山城觀光產業鏈，讓台中觀光經濟更多元、更永續，期待明年花開，再度邀請民眾一同徜徉在花卉的休閒浪漫氛圍，讓全民心中幸福的花朵永遠綻放盛開。

民眾把握花毯節最後一天，於主花毯「希望莊園」前合影。（觀旅局提供）

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