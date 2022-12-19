台中會展中心西側缺經費難興建 王美花︰重新評估財務明年3月報院

經濟部長王美花親自南下向廠商說明東側進度。（記者蘇金鳳攝）

2022/12/19 15:05

［記者蘇金鳳／台中報導］水湳台中會展中心進度備受產業界重視，立法院經濟委員會、立委楊瓊瓔與經濟部長王美花、中市副市長黃國榮今天上午至台中會展中心了解東側及西側的進度，目前由市府自籌興建的東側進度已7成，西側由中央出資42.52億元並委外營運，因中央及地方權利分配未達共識及物價上揚至今無進度，王美花表示，會重新進行財務結構的調整，預計明年3月底報院，若通過再與市府進行權利金分配協商；副市長黃國榮表示，會全力配合中央。

台中會展中心分東西兩側，東側是由市府自行籌編預算88億元預算，最大攤位數可達2360攤，目前工程進度已近70%，預計113年整體工程完工，114年開始營運，由於中部產業界需求至少5千攤，因此由台中市出地，中央出資委由市府興建西側，預計興建2100攤。

不過，至今西側仍未動工，除了經費不足外，中央跟地方還因權利金分配爭議不斷，2019年經濟部提出雙方分配為經濟部53.37%市府46.63%，2020年調整為50.11%比49.89%，但隨後因疫情而停擺至今，而西側未動工，曾在市長選舉中成為選戰議題之一。

因產業界殷切發出儘速完工呼聲，立委楊瓊瓔與立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花一同考察台中會展中心，副市長黃國榮、經發局長張峯源、建設局長陳大田同時出席聽取產業界意見。

王美花表示，西側是中央出資42.52億，目前有2個問題，一個中央與地方權利金分配問題未達共識，站在經濟部的立場，桃園、台中、台南3個一起核定，用地的價格來拆本，後續經營權利金的分配，3個縣市都要一樣，但是若台中市計算不一樣，無法接受，因此雙方因為比例分配講不清楚。

王美花表示，第二個問題就是經費，當時編列42.52億元，現在的物價上揚，絕對蓋不起來，已請貿易局進行評估要增加多少經費後報院，行政院核可後再跟市府討論權利金分配問題，會以最快速度評估財務計劃，預計明年3月底前提院。副市長黃國榮表示，會全力配合經濟部。

中央出資的台中會展中心西側至今因中央地方權利金未達共識及經費不足無法動工。（記者蘇金鳳攝）

市府負責的台中會展中心東側進度已有7成。（記者蘇金鳳攝）

立委楊瓊瓔與經濟部長王美花到台中市了解會展中心進度。（記者蘇金鳳攝）

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