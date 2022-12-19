串連山海美景 中市觀旅局改善甲后稻香自行車道

觀旅局近日完成大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。（圖由觀旅局提供）

2022/12/19 14:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局今年爭取中央預算並編列經費，投入2,900萬元改善「甲后稻香自行車道」，將外埔區磁瑤堤防上方空間改建為專用道，並施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，延伸後專用道總長達2.9公里，讓民眾騎鐵馬享受山海美景，來趟深度旅遊。

觀旅局表示，「甲后稻香自行車道」總長21公里，市府最近完成改善，內容包含改善路線導引標誌標線、鋪面更新破損路面、設置造型廊架觀景平台，以及施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，串聯后里往西經外埔、大甲至大安，以及前往大甲車站、后里車站的自行車道路網。

觀旅局指出，「甲后稻香自行車道」銜接后豐鐵馬道、甲后線自行車道—忘憂谷支線及濱海自行車道等，配合外埔忘憂谷一年四季不同的特殊景色，在自行車道地坪彩繪忘憂谷在地作物，包括水稻、油菜花、小雛菊、向日葵、波斯菊等，讓遊客了解在地特色；另也在堤頂專用道終點休憩觀景區設置造型廊架，拍照打卡猶如雜誌封面，更增添景點趣味性。

觀旅局表示，騎乘「甲后稻香自行車道」，可從台鐵舊山線改建而成的后豐鐵馬道開始，先到月眉觀光糖廠品嚐古早味枝仔冰，再到四季皆美的忘憂谷，最後前往濱海自行車道欣賞海岸風光及濕地生態，在夕陽餘暉照耀下，為旅程劃下完美的句點。

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