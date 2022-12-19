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    民進黨嘉市又敗遭質疑「檢討是什麼」 蔡其昌：盼儘快找出原因

    嘉義市長選舉再敗，面對外界質疑「民進黨檢討了什麼？」 立委院副院長蔡其昌表示，民進黨已啟動檢討機制，希望儘速找出問題的原因，再次贏得人民的信任跟支持。（記者歐素美攝）

    嘉義市長選舉再敗，面對外界質疑「民進黨檢討了什麼？」 立委院副院長蔡其昌表示，民進黨已啟動檢討機制，希望儘速找出問題的原因，再次贏得人民的信任跟支持。（記者歐素美攝）

    2022/12/19 11:35

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨在九合一選舉中慘敗，昨再次輸了嘉義市長選舉，立委何欣純在臉書發問「我們的檢討到底是什麼？」前桃園市議員王浩宇質疑是「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」，立法院副院長蔡其昌今天面對媒體詢問時指出，民進黨已啟動檢討機制，希望儘速找出問題的原因，再次贏得人民的信任跟支持；對於王浩宇的發言則表示，每個人對選戰的解讀都不一樣，尊重其發言。

    嘉義市長選舉，民進黨的李俊邑一路落後國民黨的黃敏惠，最後還是以敗收場，立委何欣純在臉書po文表示「辛苦了，李俊俋」，「但結果再次告訴我們，沒有大破大立就沒有大開大闔」，質疑民進黨「我們的檢討到底是什麼？」

    前桃園市議員王浩宇則在臉書表示「側翼都閉嘴，幾乎無參戰，嘉義市長選舉黃敏惠一路領先李俊俋」，被質疑是在分析李俊俋落敗原因，王浩宇則澄清指出「補選低投票率基本盤再不幫忙催票、出來投票，只是輸更慘而已。」

    蔡其昌今天在大甲面對媒體詢問時表示，黨中央的確應該痛定思痛來檢討，從敗選到現在，黨已經啟動了檢討機制，希望儘速能夠傾聽民意，找出問題的原因，然後加以改正，民主選舉就是這樣，面對失敗不需要害怕，但是要面對解決問題，才會再次贏得人民的信任跟支持。

    針對王浩宇的發言，蔡其昌則說，每一個人對選戰的解讀都不一樣，對每一個人的發言都尊重，最重要的還是找出真正的原因來面對、改變。

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