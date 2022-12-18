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    抖音在台設立分公司 官員：沒北京允許能用「字節跳動」登記？

    字節跳動台灣股份有限公司上月核准成立，上週還積極招兵買馬，預計招募近二十名員工。（路透檔案照）

    字節跳動台灣股份有限公司上月核准成立，上週還積極招兵買馬，預計招募近二十名員工。（路透檔案照）

    2022/12/18 21:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前強調抖音（海外版本TikTok）禁止在台落地，台中市竟出現一間「字節跳動台灣股份有限公司」，今年11月才核准成立。對此，官員指出，若沒北京允許，何以能用「字節跳動」名義在台設立抖音分公司？中方網路社交平台服務業不得在台經營相關業務，卻可以在地方政府完成工商登記，這些都要列追查重點。

    抖音是北京「字節跳動」公司的產品，旗下產品還有今日頭條、西瓜視頻等。字節跳動積極海外擴點，根據經濟部商業司的商工登記查詢，2018年3月成立的「昇洋國際生技有限公司」，今年11月核准變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」，該公司登記在台中市東區十甲路，代表人姓名是陳嘉慶，資本額1200萬元。

    陸委會指出，兩岸條例規定，中方網路社交平台服務業不得在台經營相關業務，抖音是境外網路平台，在台不得設立營業據點。若該分公司確實與中國抖音有關且未經申請許可，可能涉及違反兩岸人民關係條例，可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1500萬元以下罰金。

    知情官員指出，依法抖音不得在台經營，台中市竟有一間「字節跳動台灣股份有限公司」核准登記成功，還取名為「字節跳動」，若沒有北京授權允許，有可能會使用抖音母公司的名稱嗎？該公司於地方政府完成工商登記，是否涉及中資在台違法營業，都將是追查重點。

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