國家地理野生動物路跑 4千人台中中央公園熱鬧開跑

「2022 國家地理野生動物路跑」台中中央公園熱鬧開跑。（市府提供）

2022/12/18 19:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」今（18）日首度於台中中央公園熱鬧開跑，有4千名來自全台各地的跑者從中央公園出發，分為10K組、5K組及5K親子組等組別，路線環繞擁有台中之肺盛名的中央公園，讓參與者體驗徜徉於都市綠洲的樂趣。

運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝主辦單位重視生態保育，結合路跑節能減碳，也兼具提升全民運動風氣，促進市民身體健康，期許大家一起跑出活力。

國家地理雜誌總編輯李永適表示，國家地理雜誌持續推動「野生動物路跑 Run for Wildlife」，號召各地跑友為野生保育類動物而跑，一同關注受微塑膠影響的陸域野生動物，今年特別挑選「黃喉貂」作為主題動物，為動物生態保育倡議，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠製品，共同維護野生動物生命及其生存環境。

運動局指出，今年在台中市各項路跑活動也深受市民歡迎，包含羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、2022dada night run夜跑派對（台中場）、萬人舒跑杯等多場活動，鼓勵市民多多參與，同時響應聯合國永續發展目標-良好健康與福祉（good health and well-being），提升自我健康意識及養成運動7333的規律運動習慣。

今日路跑活動包括運動局長李昱叡、國家地理雜誌總編輯李永適、國聚建設總經理施純弘、副總經理林育煊、副總經理卓慶能、清淨海生技營業協理翁雅萍、台中萬楓酒店總經理Daniel Roland Meier、Greenpeace綠色和平專案主任唐安等人均到場為跑者加油打氣。

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