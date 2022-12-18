44年前遷廟人傷車故障放棄 土地公這次順利搬家了

大里區大新福德祠土地公、土地婆昨天搬新家入火安座。（記者陳建志攝）

2022/12/18 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區大新福德祠有上百年歷史，因寺廟佔據道路用地，市府2019年發文告知配合第15期市地重劃闢路土地公廟須拆遷，經廟方和新里里長何世琦積極奔走協調，市府同意將大新圖書館旁的機關用地變更為宗教用地，今年4月順利通過地目變更，並提供50坪土地讓土地公搬新家，昨天日地方舉行盛大入火安座儀式，今天則舉行普渡法會，讓道路拓寬及福德祠搬遷出現雙贏結局。

大里區新里里的大新福德祠位於原大里區公所對面，但土地公廟和後方榕樹在道路用地上，1978年大新街拓寬時，公所原想遷移土地公廟和榕樹，不過地方相傳，當時找來阿兵哥協助，沒想到爬上樹的阿兵哥摔傷，想來作業的卡車也故障，信眾認為是土地公不想遷廟，公所因而放棄拆除，留下土地公廟，道路並往公所退縮約2米。

因市府結合區公所、公一、公兒14、公兒15辦理跨區15期市地重劃，因原區公所土地將重新分配給地主，公所前的大新街也將拓寬為15米道路，為解決土地公廟佔用道路問題，和廟方、新里里長何世琦協調後，決定將廟遷至公所和圖書館間的機關用地，經向土地公擲筊請示後，土地公同意遷廟，並獲得市長盧秀燕支持。

新里里長何世琦表示，2019年6月接獲公所福德祠須搬遷的公文，就與寺廟管委會開會，並找市議員蘇柏興協助，邀集民政、地政、都發、建設等局處首長協調，決定將圖書館旁約50坪的機關用地變更為宗教用地，歷經台中市、內政部都市計畫委員會審查，直到2022年4月終於獲內政部同意變更。

何世琦表示，因時間緊迫若重新蓋廟恐來不及，因此斥資近300萬，前往屏東請人預鑄土地公廟和環保金爐，並在約一週前運送到寺廟預定地上完成裝設。

大新福德祠管委會和信徒昨天中午舉行盛大的入火安座儀式，將土地公、土地婆神尊從對面的舊土地公廟迎接到新的土地公廟安座，今天下午則舉行普度法會，祈求土地公廟搬遷後一切平安、順利，也讓寺廟搬遷和道路拓寬有了雙贏的圓滿結局。

大里區大新福德祠土地公搬新家，今天並舉行普度法會。（記者陳建志翻攝）

大里區大新福德祠和老榕樹因佔據道路用地，經市府和廟方協商，決定提供一旁的土地供土地公搬家。（記者陳建志攝）

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