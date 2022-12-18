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    寺廟金蘭會大集合 全台近百宮廟齊聚東勢東聖宮

    寺廟金蘭會在東勢區東聖宮舉行，現場擊鼓表演。（圖由民政局提供）

    寺廟金蘭會在東勢區東聖宮舉行，現場擊鼓表演。（圖由民政局提供）

    2022/12/18 16:27

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢東聖宮今天舉行台灣寺廟金蘭會會員大會，全國各地近百宮廟、千名成員齊聚一堂，弘揚傳統信仰，促進宗教文化交流。民政局長吳世瑋到場熱情歡迎各寺廟代表造訪，並感謝各宮廟長期對政府各項政策的支持，期盼眾宮廟香火鼎盛，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，同時邀請與會人員暢遊山城及石岡花漾藝術燈節，體驗台中山城浪漫好風情。

    吳世瑋表示，台灣寺廟金蘭會成立30餘年，會員遍布全台各地，每年定期舉辦會員大會，這次輪值主辦的東聖宮，主祀天上聖母，是東勢區在地重要的宗教信仰中心，廟方長期熱心參與地方事務，並致力於公益慈善及文化事業，為地方居民帶來心靈安定的力量，深獲肯定，也期盼東聖宮主委林日勇帶領所有幹部秉持天上聖母慈悲為懷、救世濟民的精神，繼續為地方服務，庇佑鄉里，並不忘宣傳盧市長上任後推動的老人健保補助、生育津貼及公托公幼倍增等計畫及福利措施。

    民政局表示，台灣寺廟金蘭會起源於民國80年，發源自台南鹿耳門聖母廟，第三屆總會長由該廟主委王增榮擔任，在其努力經營下，至今年8月已有近百間友宮「義結金蘭」，成為全台最具代表性的宗教社團之一，每年舉辦2次聯誼會，由成員輪流舉辦，促進宗教文化交流及宮廟間情誼，讓各宗教團體都能有更健全的發展。

    今日活動，民政局長吳世瑋、市議員當選人邱愛珊、東勢區長翁培真、東聖宮主委林日勇、台灣寺廟金蘭會第三屆總會長王增榮、東區樂成宮董事長郭松益、梧棲浩天宮重建主委王經綻等皆出席。

    台灣寺廟金蘭會會員齊聚東聖宮，席開百桌福宴，歡迎大家造訪。（圖由民政局提供）

    台灣寺廟金蘭會會員齊聚東聖宮，席開百桌福宴，歡迎大家造訪。（圖由民政局提供）

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