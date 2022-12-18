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    男子不滿違停被開單 衝警所嗆聲「我爸是副市長蕭家淇」

    育才所長方茂田說明案情。（警方提供）

    育才所長方茂田說明案情。（警方提供）

    2022/12/18 16:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子在一中商圈違停被開單，未料隔天竟氣沖沖的衝入警所理論，還掏出身分證高分貝嗆聲稱「我爸是副市長蕭家淇」，影片曝光後引起嘩然，警方今天則說，同仁當時未隨之起舞，沒有看男子身分證背後的父母是誰，一名八年級警員則私下說，現任副市長是誰可能都搞不清楚，何況是十多年前的副市長。記者下午嘗試聯繫蕭家淇，但對方手機電話及LINE均未接聽。

    據了解，該名自稱是前台中市副市長蕭家淇的二兒子，15日在一名女子陪同下進入第二分局育才所，先是質疑警方舉發不當，高分貝向值勤警員理論「我的聲音就很大聲」，接著還將身分證丟在桌面嗆聲「我爸是副市長蕭家淇」，要警方看證件背面的父母是誰，因過程被看不下去民眾全都錄，影片曝光後引起嘩然。

    第二分局今天說，本月15日下午3點多，一名身著橘色外套自稱蕭家淇兒子的男子，持白色逕舉單質疑育才派出所警方舉發不當，員警當場告知，本案係該車於14日晚間在一中街與育才街路口紅線違停，警方依道路交通管理處罰條例第56條1項1款舉發。

    員警同時告知，民眾如對交通違規告舉發有任何疑問或意見可以申訴，請其依程序辦理，全程約10分鐘員警均委婉回應及妥適說明，另查該違規自小客車主係登記於王姓女子名下，且違規是事實，該男子背景與本案無關，員警並未予以深入了解，也沒有看男子身分證背後的父母是誰，並未確定其身分究與前副市長蕭家旗是否有關。

    警方呼籲，民眾針對被舉發之任何交通違規案件，均應依申訴程序辦理，切勿因情緒控管問題造成不必要之時效延宕及其他可能衍生之法律問題。

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