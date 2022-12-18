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    首頁　>　臺中市

    迎春節！台中明年1/16到2/5禁止挖路 3種工程除外

    台中市建設局表示，112年1月16日至2月5日台中市相關道路範圍內禁止挖掘施工。（市府提供）

    台中市建設局表示，112年1月16日至2月5日台中市相關道路範圍內禁止挖掘施工。（市府提供）

    2022/12/18 16:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕維持春節連續假期間返鄉旅遊交通順暢及環境品質，台中市政府建設局表示，112年1月16日至2月5日元宵節，除緊急搶修工程、經許可的道路養護刨封作業及孔蓋啟閉外，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工，請相關單位全力配合。

    明年的春節加上小年夜將有長達十天的假期，台中市處於台灣中部，除了民眾會回娘家，也將有相當多的旅客會到台中市來遊玩，交通順暢、道路平坦就相當重要。

    建設局長陳大田表示，112年農曆春節併同例假日共有長達10天的連續長假，預估從春節至元宵佳節台中將湧入返鄉與觀光人潮，建設局為確保用路安全及交通順暢，依循往例公告禁挖，從明年1月16日至2月5日元宵節，除緊急搶修工程、經許可的道路養護刨封作業及孔蓋啟閉外，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工請相關單位全力配合。

    陳大田指出，秉持春節服務不打烊精神，建設局隨時做好準備服務市民需求，屆時若遇道路施工、挖掘、坑洞、公園及園道維護等相關問題，均可撥打1999及1688（0800-72-1688）等24小時免付費電話，屆時將有專人協助服務，時時守候、為民服務。

    台中市112年1月16-25日道路禁挖。（市府提供）

    台中市112年1月16-25日道路禁挖。（市府提供）

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