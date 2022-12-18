台中設10處沼液加肥站獲好評 環保局：明年度持續辦理

環保局設置10處沼液加肥站，農民試用反應好，明年度將持續辦理。（市府提供）

2022/12/18 16:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推動畜牧糞尿資源化，以減少畜牧廢水排入河川，今年首度媒合畜牧業者附近農地設置10處沼液加肥站，提供農民搶先免費試用天然畜牧沼液，農民試用後反應良好。環保局指出，今年度首度推出加肥站，農民試用口碑良好，明年度將持續辦理。

此外，台中市加肥站除設置桶槽外，也加入畜牧沼液優點宣導，桶槽設計有QR code，方便農民第一時間通知沼液補給作業。

環保局表示，今年度加肥站透過田邊開講實地說明，邀請使用過沼液的農民分享，沼液可作為基肥使用改善土質，澆灌的稻米稻梗較粗壯，二期稻作也不易受東北季風吹倒。

環保局長陳宏益表示，田間的福壽螺不見蹤影有效降低病蟲害，透過農民間口耳相傳，截至11月止，農民已自行取用沼液澆灌作物達約75公噸。

環保局表示，畜牧沼液富含肥分與水分，有助於作物吸收、減少化肥使用及支出，改善地力、增加產量與減少病蟲害等好處，也是落實循環農業的積極作為。

環保局指出，農民試用天然畜牧沼肥給予正面肯定，而今年透過加肥站協助申請約7.02公頃農地，加入沼液沼渣澆灌的行列，明年也將續辦。

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