中市衛道中學對面行人通道遭圍籬阻隔 台電同意退縮4米

中市衛道中學對面行人通道遭台電圍籬阻隔，經莊競程（左）、曾朝榮（右）協調多年，台電同意退縮4米。（莊競程提供）

2022/12/18 15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市北屯區四平路與榮德路口（衛道中學對面）行人通道，因台電所有鐵皮圍籬阻隔中斷，造成無行人通道，學生與行人必需繞過路邊汽車停車格，經由馬路中央通行，險象環生，嚴重影響行人安全，立委莊競程與市議員曾朝榮要求台電要處理。

台電表示，會將鐵皮圍籬退縮4米，預定春節過後進行施工，2023年4月底完成，提供公眾安全通行空間。

立委莊競程表示，四平路與榮德路口人行道，被鐵皮圍籬中斷，導致學生行走到一半，被迫要繞到馬路上與車爭道，放學時大量學生走在馬路上更是危險，嚴重影響行人安全。

曾朝榮指出，台電公司鐵皮圍籬矗立，造成無路可通行，因此，透過立委莊競程邀請相關單位辦理會勘，台電為維護衛道中學師生行的安全，同意衛道中學對面-四平路段鐵皮圍籬退縮4公尺，施作人行道，以利公眾通行安全。

台電輸變電工程處中區施工處長張文旗張文旗說，四平路上鐵皮圍籬設置已有好幾十年時間，鐵皮圍籬面積約70餘坪，長約61米、寬約4米，原作為儲料廠使用，放置線材等設備；當初因為該區域未辦理重劃作業，車輛通行較少，對衛道中學學生影響較小，如今重劃後，車輛通行數明顯增加許多，放學時大量學生走在馬路上非常危險，基於通行安全考量，同意拆除退縮。

莊競程表示，四平路鐵皮圍籬用地產權，屬於台電公司所有，對於台電公司同意退縮道路，形成安全人行道，並負擔全部施工經費，發揮敦親睦鄰精神，非常敬佩與肯定。

人行通道打通和整平作業，預定春節過後施工，2023年4月底以前完成。另外，原有還有一段約100公尺通行道路坑洞不平，台電也將一併施工鋪平。

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