為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市衛道中學對面行人通道遭圍籬阻隔 台電同意退縮4米

    中市衛道中學對面行人通道遭台電圍籬阻隔，經莊競程（左）、曾朝榮（右）協調多年，台電同意退縮4米。（莊競程提供）

    中市衛道中學對面行人通道遭台電圍籬阻隔，經莊競程（左）、曾朝榮（右）協調多年，台電同意退縮4米。（莊競程提供）

    2022/12/18 15:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市北屯區四平路與榮德路口（衛道中學對面）行人通道，因台電所有鐵皮圍籬阻隔中斷，造成無行人通道，學生與行人必需繞過路邊汽車停車格，經由馬路中央通行，險象環生，嚴重影響行人安全，立委莊競程與市議員曾朝榮要求台電要處理。

    台電表示，會將鐵皮圍籬退縮4米，預定春節過後進行施工，2023年4月底完成，提供公眾安全通行空間。

    立委莊競程表示，四平路與榮德路口人行道，被鐵皮圍籬中斷，導致學生行走到一半，被迫要繞到馬路上與車爭道，放學時大量學生走在馬路上更是危險，嚴重影響行人安全。

    曾朝榮指出，台電公司鐵皮圍籬矗立，造成無路可通行，因此，透過立委莊競程邀請相關單位辦理會勘，台電為維護衛道中學師生行的安全，同意衛道中學對面-四平路段鐵皮圍籬退縮4公尺，施作人行道，以利公眾通行安全。

    台電輸變電工程處中區施工處長張文旗張文旗說，四平路上鐵皮圍籬設置已有好幾十年時間，鐵皮圍籬面積約70餘坪，長約61米、寬約4米，原作為儲料廠使用，放置線材等設備；當初因為該區域未辦理重劃作業，車輛通行較少，對衛道中學學生影響較小，如今重劃後，車輛通行數明顯增加許多，放學時大量學生走在馬路上非常危險，基於通行安全考量，同意拆除退縮。

    莊競程表示，四平路鐵皮圍籬用地產權，屬於台電公司所有，對於台電公司同意退縮道路，形成安全人行道，並負擔全部施工經費，發揮敦親睦鄰精神，非常敬佩與肯定。

    人行通道打通和整平作業，預定春節過後施工，2023年4月底以前完成。另外，原有還有一段約100公尺通行道路坑洞不平，台電也將一併施工鋪平。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不只CNN！ 這5國旅遊指南都說台灣交通爛透了
    2022/12/09 06:01

    不只CNN！ 這5國旅遊指南都說台灣交通爛透了
    沙鹿休閒景觀步道堆置圍籬惹怨 高公局：協力廠商疏失、已運離
    2022/09/05 12:47

    沙鹿休閒景觀步道堆置圍籬惹怨 高公局：協力廠商疏失、已運離

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    南鐵地下化工程吊鋼柱撞圍籬 火車「擦閃」幸無大礙
    2022/06/18 17:20

    南鐵地下化工程吊鋼柱撞圍籬 火車「擦閃」幸無大礙
    駕駛禮讓行人 下秒他轉身狂跑 網友：好像遊戲裡的路人
    2022/04/09 21:07

    駕駛禮讓行人 下秒他轉身狂跑 網友：好像遊戲裡的路人

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    臺中市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播