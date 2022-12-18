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    水銀路燈公告禁止使用多年 中市議員要求儘速汰換

    台中市府在捷運北屯總站旁的道路所設的路燈為LED路燈。（記者蘇金鳳攝）

    台中市府在捷運北屯總站旁的道路所設的路燈為LED路燈。（記者蘇金鳳攝）

    2022/12/18 12:00

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為節能減碳，行政院在自2012年起推動「全台設置LED路燈」措施，台中市議員黃守達表示，根據台中市審計處的審核報告，水銀路燈公告禁止使用多年，但是台中市仍有部分地區逾5年仍未汰換，他要求市府應儘速盤點，並加速水銀路燈的全面性汰換期程，水銀路燈相對LED路燈的亮度較弱，又來的耗電許多，不利於節能減碳。

    建設局表示，將持續編列經費，預計於2024年底前完成水銀燈具汰換作業。

    行政院基於水銀路燈含汞有汙染之虞，且亮度不及LED路燈，因此將水銀路燈列為優先汰換對象，2012年起推動「全台設置LED路燈」措施。台中市去年年底路燈設備計 216681盞，較109年底增加22536盞，主要係增加鈉光燈21964盞及LED燈7608盞。

    市議員黃守達表示，雖然市府去年LED路燈增加了7608盞、 鈉光燈21964盞，但水銀路燈早已公告禁止使用，台中市仍有水銀路燈存在，根據台中市審計處審核報告，台中市有部分地區逾5年仍未汰換，去年還有1309盞水銀路燈，相對LED路燈的亮度較弱，又來的耗電許多，不利於節能減碳，市府應儘速盤點汰換。

    另根據台中市審計處的審核報告，2021年度1999民眾反映路燈故障通報案4553件，維修廠商未於預定結案時間完成修復回報748件，約16.43％，黃守達強調，路燈的設置以及明亮與否與地方交通與治安息息相關，維管作業應更加謹慎迅速，讓市民在外更安全放心。

    市府表示，將加強書面審查，並不定期至施工現場進行抽驗，以確認施作符合契約規定。

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