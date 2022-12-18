世足賽今晚爭冠 中市草悟道Park2廣場及圓滿劇場直播

中市辦世足轉播，球迷齊聚草悟道Park2廣場同歡。（市府提供）

2022/12/18 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全球瘋世足，今日台灣時間晚間11時世足賽將進入冠軍爭霸，中市府除安排於草悟道Park2廣場轉播，並加碼在戶外圓滿劇場舉辦直播，讓市民可以一起瘋世足，但今天天氣是入冬以來最冷，運動局請民眾備好禦寒衣物。

昨晚是克羅埃西亞與摩洛哥的季軍之戰，台中市政府運動局在晚上10點多在草悟道Park2廣場舉辦「世界盃足球賽季冠軍戰直播」，吸引數百名球迷不畏低溫呼朋引伴到現場同歡，最後是由克羅埃西亞奪下此屆季軍。

而今日晚間11時將進入冠軍爭霸，由法國及阿根廷兩隊來爭奪，由於觀看人將更多，市府除安排於草悟道Park2廣場轉播，並加碼在戶外圓滿劇場舉辦直播，讓民眾一起瘋世足。

運動局長李昱叡表示，4年一次的世足賽是全球焦點，11月世足賽開戰之初，市府即在府前廣場大螢幕辦理世足賽直播派對，提供豐富多元的足球體驗活動，深受市民肯定，球迷們攜家帶眷一起為熱愛的球隊歡呼吶喊，共度美好世足夜。

運動局指出，今日晚間11時市府將同步於草悟道Park2廣場及戶外圓滿劇場進行冠軍戰直播，歡迎市民朋友相約到場觀賽，為支持的球隊加油打氣，也提醒民眾，因應天氣低溫，請市民朋友穿戴圍巾、毛帽、手套等禦寒衣物，注意保暖。

世足賽今晚爭冠軍，中市運動局在草悟道Park2廣場及戶外圓滿劇場舉辦直播。（市府提供）

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