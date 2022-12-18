台7甲思源啞口出現霧淞 遊客駐足賞美景

台7甲45K思源啞口出現霧淞， 吸引遊客駐足觀賞。（民眾提供）

2022/12/18 09:27

〔記者歐素美／台中報導〕寒流來襲，全台出現低溫，位於武陵農場附近的台7甲45K思源啞口，海拔高度約1948公尺，今日清晨約6至7點間出現接近零度的低溫，吸引許多民眾前往等候「追雪」，惜因溫度不夠低，僅出現「霧淞」，但美麗的雪白世界，仍吸引遊客駐足賞景，武陵農場則呼籲遊客開車行經，要注意交通安全。

武陵農場副場長胡發韜表示，台7甲45K思源啞口附近出現美麗霧淞，雖然沒下雪，但山陵被染成一片雪白，好浪漫，沿路吸引不少遊客駐足前往觀賞，呼籲前往或通過此處的遊客要小心地面濕滑，務必降低車速小心通過，注意交通安全。另因山區氣溫極低，更要特別注意禦寒措施，避免受寒。

胡發韜說，思源啞口附近，放眼望去，周邊山上樹上處結滿薄薄的一層層潔白霧淞，漂亮美景，讓人看得目不轉睛；走近一看，樹幹枝葉上，同樣滿滿霧淞，彷彿撒上一層薄薄的糖霜，就像走進童話世界。

他表示，隨著天亮溫度逐漸升高，霧淞會逐漸的融解。不過，霧淞融解時體感溫度會反而偏低，要注意禦寒保溫；另霧淞融解時，地面容易濕滑，開車一定要小心慢行，甚至極少部分地方，可能有一些結冰的路段，更要特別注意安全。

霧凇又稱「樹掛」或「霧凍」，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀，非常美麗。

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