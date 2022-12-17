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    中國附醫護理師發想 「I Nurse」AI超級護士解決人力荒

    影片拍攝護理師面臨工作量大，常疲於奔命。（中國附醫提供）

    影片拍攝護理師面臨工作量大，常疲於奔命。（中國附醫提供）

    2022/12/17 23:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕歷經疫情出現醫護人力荒，而平常時護理師工作繁鎖，尤其護理流程忙碌、高工作負荷、人手不足、尋找醫療儀器耗時，造成判斷病人狀況不夠精準、即時，更是護理師急欲改善的問題，中國醫藥大學附設醫院護理部參加護理師護士全聯會「Power in Nursing護理的力量」計畫，創意發想護理AI智慧助理「I Nurse」，希望透過AI協助護理工作，減少不必要的庶務性工作、書寫紀錄與聯絡溝通，讓護理師有更多時間專注在照護病人、處理病人問題。

    「Hi Siri」只要向手機說一聲，就能打電話、傳簡訊、操作app等，中國附醫護理部整理出護理師需求，發想建造護理AI的智慧助理「I Nurse」，希望為護理師個人行動中心，透過智慧語音辨識，能進行臨床決策支持系統、智慧醫療物聯網、及時語音呼喚、儀器智能配送、緊急狀況時能快速集結醫療團隊急救的功能。

    中國附醫院長周德陽表示，隨著醫療進步複雜，現今臨床護理面對高壓力工作環境，照顧病人數多，需要執行精準的治療，又要處理許多繁雜的庶務性工作，更是要花大量的時間書寫紀錄與聯絡溝通，大大減少護理師照護病人的時間，雖已導入智慧化流程，仍有許多待解決的困境，醫療導入人工智慧是未來的趨勢，使醫療更全面升級。

    中國護理部表示，希望AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、傳送、聯絡的時間，讓護理師可以擁有更多的時間照顧病人，提升照護品質，理護師將期許拍攝影片傳達護理師的辛苦與資訊需求，冀望資訊團隊未來可以幫助成就夢想，影片一出也獲得近萬點閱。

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作。（中國附醫提供）

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作。（中國附醫提供）

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作。（中國附醫提供）

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作。（中國附醫提供）

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作，緊急狀況時能快速集結醫療團隊急救。（中國附醫提供）

    護理師發想期許未來有AI超級護士「I Nurse」協助護理工作，緊急狀況時能快速集結醫療團隊急救。（中國附醫提供）

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