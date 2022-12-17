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    逛台中耶誕嘉年華吃一波 美食地圖大公開

    台中市政府公布台中耶誕嘉年華美食地圖，列出柳川燈區鄰近美食。（台中市政府提供）

    台中市政府公布台中耶誕嘉年華美食地圖，列出柳川燈區鄰近美食。（台中市政府提供）

    2022/12/17 22:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中耶誕嘉年華今年以「台中好甜．心動於中」主題，在舊台中車站前、綠川及柳川展出，即日起到明年1月2日，每天傍晚5點30分到晚上10點點燈，有「好樣市集」每日展攤，周邊還有許多特色商圈、在地餐廳、銅板小吃、精緻糕餅等，市府推出周邊景點美食地圖，五星級飯店台中長榮桂冠、日月千禧、李方艾美、裕元、鬱金香等酒店都推出應景耶誕活動及優惠。

    台中市經發局推出美食地圖與耶誕點燈「台中好甜」呼應，入選首屆台中好甜百大店家的「好事成霜」、「小庭找茶」、「瑪露連」；繼光商圈的「繼光臭豆腐」、「G7越南火鍋」、「德利麵食館」；電子街商圈的「後引日料」、「北平福來順小館」；伴手禮老店雲集的自由路商圈「陳允寶泉」、「九個太陽」、「聯翔餅店」、「丸文食品」。

    台中火車站及綠川燈區鄰近美食有「阿水獅豬腳大王」、「古早味三代肉粥」、「正老牌香菇肉羹」、「阿仁羊肉羹」、「Hello Vietnam河內美食」、「台灣陳沙茶火鍋」、「宮原眼科」等；柳川燈區附近美食有「公園口大麵羹」、「台中大麵羹」、「丁山肉丸」、「李海滷肉飯」、「台中越南法國麵包工藝」、「天天饅頭」、「丸東商號」、「游記潤餅」、「蚵仔粥」、「樂群冷凍芋」等。

    銅板美食的市場、夜市，有經濟部摘星樂活名攤第二市場「嵐肉燥」、「三代福州意麵」；第五市場「丸東商行」、「珍味烤雞」；中華路夜市「潭子臭豆腐」、「少年地瓜球」、「洪媽媽鹹水雞」等；必比登推介的庶民美食有「富鼎旺豬腳」、「范記金之園」、「富貴亭」、「台中肉員」、「上海未名麵點」、「阿坤麵」、「沁園春」等。

    台中長榮桂冠酒店推出耶誕限定的巧克力禮盒，在大廳也打造近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」打造了8款耶誕主題房，推出耶誕住房專案及入住十重送；台中日月千禧酒店也在耶誕夜及耶誕節舉行「晴市集」，祭出耶誕住房專案；李方艾美也舉行金色耶誕，舉行「耶誕許願卡」活動贈送北台中家扶中心百名弱勢兒耶誕禮物，及推出耶誕自助晚餐、節慶甜點；台中震大金鬱金香酒店則舉行「戀戀草莓季」草莓無限放題自助午餐。

    台中市府推出耶誕嘉年華美食地圖。（台中市政府提供）

    台中市府推出耶誕嘉年華美食地圖。（台中市政府提供）

    台中日月千禧酒店在大廳布置耶誕樹，祭出耶誕住房專案，在耶誕夜及耶誕節舉行「晴市集」。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中日月千禧酒店在大廳布置耶誕樹，祭出耶誕住房專案，在耶誕夜及耶誕節舉行「晴市集」。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中長榮桂冠酒店大廳打造中部唯一粉紅巨型耶誕樹。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中長榮桂冠酒店大廳打造中部唯一粉紅巨型耶誕樹。（記者蔡淑媛翻攝）

    位於舊城區的李方艾美點亮九米巨型金色耶誕。（記者蔡淑媛翻攝）

    位於舊城區的李方艾美點亮九米巨型金色耶誕。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中長榮桂冠打造了8款耶誕主題房，推出耶誕住房專案。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中長榮桂冠打造了8款耶誕主題房，推出耶誕住房專案。（記者蔡淑媛翻攝）

    李方艾美酒店邀請貴賓都當耶誕老公公準備一份「需要」的耶誕禮物，包含書包、餐具組等交由飯店轉送或代購。（記者蔡淑媛攝）

    李方艾美酒店邀請貴賓都當耶誕老公公準備一份「需要」的耶誕禮物，包含書包、餐具組等交由飯店轉送或代購。（記者蔡淑媛攝）

    台中震大金鬱金香酒店則舉行「戀戀草莓季」草莓無限放題自助午餐。（飯店提供）

    台中震大金鬱金香酒店則舉行「戀戀草莓季」草莓無限放題自助午餐。（飯店提供）

    台中李方艾美酒店在耶誕節前22日起提供雙人英式下午茶組合。（記者蔡淑媛攝）

    台中李方艾美酒店在耶誕節前22日起提供雙人英式下午茶組合。（記者蔡淑媛攝）

    台中長榮桂冠預定耶誕相送專案，入住即可享好禮十重送。（長榮提供）

    台中長榮桂冠預定耶誕相送專案，入住即可享好禮十重送。（長榮提供）

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