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    首頁　>　臺中市

    台中捷運耶誕點燈 列車進站前將奏耶誕樂

    捷運市政府站外10米高的冰藍色聖誕樹已經點燈，即日起至明年1月15日，每日17時30分至21時30分閃耀光芒。（記者蔡淑媛翻攝）

    捷運市政府站外10米高的冰藍色聖誕樹已經點燈，即日起至明年1月15日，每日17時30分至21時30分閃耀光芒。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/12/17 22:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運車站飄耶誕樂！台中捷運市政府站外10米高的冰藍色耶誕樹已經點亮，即日起列車進站前也將響起耶誕音樂，提醒旅客準備上車，並增加目的地廣播，以利視障乘客辨識乘車方向，12月18日至29日間，中捷公司還邀請不同團體到車站快閃報佳音，透過歌聲傳遞祝福給所有旅客。

    中捷即日起在列車進站前月台門閃爍時，播放即將進站列車目的地廣播，並且區別乘車方向，北上月台為男聲、南下月台為女聲，以利視障乘客辨識乘車方向，語音內容前會先播放一小段音樂，適逢耶誕節期間，採用應景的耶誕音樂，除車站廣播，為提醒乘客轉乘站或終點站到，在到達轉乘站或終點站前，車廂內也增加播放提醒音樂，同樣採用耶誕旋律。

    疫情逐漸解封後的第一個耶誕節，中捷公司邀請台中靈糧堂、台中室內合唱團、大墩長老教會、東山高中、明道中學學生到各車站快閃報佳音，12月18、19、24及29日分別在市政府站、水安宮站、南屯站、文心中清站、文心森林公園站與高鐵台中站等車站傳遞祝福，帶給旅客驚喜。

    捷運市政府站外10米高的冰藍色耶誕樹已經點燈，即日起至明年1月15日，每日17時30分至21時30分閃耀光芒，耶誕樹上特殊顏色呼應太陽系上每一顆行星的變幻多彩，成為今年耶誕必拍的打卡景點。

    中捷邀請台中靈糧堂、台中室內合唱團、東山高中等團體到各車站快閃報佳音。（記者蔡淑媛翻攝）

    中捷邀請台中靈糧堂、台中室內合唱團、東山高中等團體到各車站快閃報佳音。（記者蔡淑媛翻攝）

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