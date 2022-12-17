全國最大建國市場50週年慶 推50元銅板促銷

建國市場50週年慶推出50元銅板購促銷活動，提供了500份價值逾100元的市場知名產品，吸引不少民眾搶便宜。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/12/17 15:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市建國市場是全國最大的公有零售市場，今天舉行50週年慶，感謝消費者支持及慰勞攤商多年的辛勤，推出50元銅板促銷，也準備50份獎品給攤商摸彩，吸引民眾搶便宜，也讓攤販開心抽獎，市長盧秀燕也到場慶賀。

建國市場自1972年完工啟用，為配合鐵路高架化、中區再生計畫及市府規畫， 2016年9月20日搬到現址經營，搬遷後新建國市場是台灣最大的公有市場，市場經營多年，目前攤鋪位計711攤，區分為A區鮮魚區、B區肉品區、C區蔬果區、D區熟食區，以及E區五金區，皆規劃於1樓營業。

盧秀燕指出，建國市場業務蒸蒸日上，中央經濟部評鑑建國市場拿到兩百多顆星的星級數，是全國得到星級數最多的市場，可見市場供貨、服務態度、經營環境都很好，另建國市場總計有8百多個停車位，不只可以買到CP值高的東西，停車也非常方便，歡迎大家多多來消費。

建國市場50週慶為回饋消費者，推出銅板購促銷活動，提供了500份價值逾100元的市場知名產品，只賣50元銅板價，經發局指建國市場自治會日前已向經濟部及市府爭取相關經費，建置「建國市場.com」線上購物系統，民眾可以白天走進市場遊逛，晚上則可在家動動手指，商品輕鬆宅配送到家。

另市場建物配合綠能政策，頂樓正施設太陽能光電設備，也規劃有電動機車充電站，同時市場1、3樓也提供便利手推車借用，期盼藉由友善設施及便利停車空間。

台中市建國市場是全國最大的公有零售市場，舉行50週年慶。（記者蔡淑媛攝）

建國市場準備50份獎品給攤商摸彩，盧秀燕抽出得獎者。（記者蔡淑媛攝）

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