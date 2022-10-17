盧秀燕與吳呈賢聯合說明會 吸引數百支持者高喊「凍蒜」

台中市長盧秀燕（中）及市議員候選人吳呈賢（右三）等站在塑膠椅上高喊凍蒜。（記者歐素美攝）

2022/10/17 20:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長候選人盧秀燕今天（17日）晚上與第5選區市議員候選人吳呈賢在大雅區忠義里活動中心前舉辦聯合說明會，雖然夜間風大，仍吸引數百名支持者到場，高喊「凍蒜」！盧秀燕表示，市議員吳顯森要交棒給兒子吳呈賢，就像接力賽跑交棒時最危險，呼籲大家幫忙吳呈賢拉票，讓「六寶里長步佔鐘、忠義里長林義木、市議員吳呈賢及市長盧秀燕」通通「凍蒜」！

除了立委楊瓊瓔到場站台，盧秀燕也率副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、勞工局長張大春等多位市府一級主管到場，楊瓊瓔走下司令台接近群眾，與吳呈賢站在塑膠椅上助講，盧秀燕到場後也一樣站上塑膠椅展現親和力。

盧秀燕表示，這次選舉很激烈，吳顯森要交棒給吳呈賢，交棒的時候最危險，就像接力賽跑時棒子會不會掉了，老將選過很多次，有一定的基礎在，比較好一點，但是有沒有辦法將票源有效轉移，就不一定，所以除了吳呈賢自己認真跑，呼籲大家要幫忙，拜託在場鄉親，不只為了吳呈賢，也為了自己有個具體的服務對象。

盧秀燕說，距離選舉只剩40天，「我很緊張，今天特別為了吳呈賢來一趟，拜託這次的市議員，這裡一定要集中選票投給吳呈賢」。拜託大家告訴大家，不論是左右鄰居或去買菜、吃飯時，大家要當吳呈賢的分身，替他發放文宣及幫忙拉票。

吳顯森及吳呈賢則歷數父子在大雅區幫忙爭取設置6處公園，還有忠義里的滯洪池，改善地方淹水等政績建設，盼鄉親支持；另吳顯森的養子吳建德這次也參選平地原住民市議員，還有在地的六寶里長步佔鐘及忠義里長林義木也都到場，爭取鄉親支持。

楊瓊瓔表示，目前當地從里長、市議員到市長、立委，都是一條龍服務，呼籲鄉親支持盧秀燕、步佔鐘、林義木等連任，吳呈賢當選市議員，繼續一條龍服務。她並批評有人說盧秀燕沒做事，如果盧秀燕沒做事，台中市在六都12項評比裡怎麼可能10項拿第一，並表示，台中市空污改善，PM2.5於今年初首次達到國際標準，「就算不給認真做事的人掌聲，也不能給予巴掌」，呼籲大家支持盧秀燕連任。

台中市長盧秀燕與市議員候選人吳呈賢，17日晚上在大雅區忠義里舉辦聯合說明會，吸引數百民眾到場高喊「凍蒜」！（記者歐素美攝）

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