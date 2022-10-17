藍營「十全十美」造勢號稱3萬人 四叉貓曝座位圖：說1萬是給面子

盧秀燕14日在太平舉辦造勢晚會，聲稱現場湧入3萬人，網紅四叉貓貼出空拍圖計算座位表示現場「頂多」喊個1萬人吧。（擷取自四叉貓。劉宇臉書）

2022/10/17 19:13

〔記者陳建志／台中報導〕競選連任的台中市長盧秀燕10月14日在台中太平運動場舉辦「十全十美，女力挺台灣」造勢晚會，國民黨10位女性縣市長候選人合體，聲稱現場湧入3萬人；網紅四叉貓（劉宇）隔天貼出空拍圖，推估現場頂多1萬人，隨後遭藍營人士譏笑，四叉貓接連發文釋疑，今天更直接貼出盧秀燕內部的「1014官方聯合造勢活動座位圖」打臉，空拍座位和座位配置圖幾乎吻合，忍不住嗆聲「現場8成是動員來的」、「我說現場1萬人是給她面子湊整數」。

盧秀燕14日晚上和國民黨女性縣市長候選人共10人合體，在太平舉辦「十全十美，女力挺台灣」造勢晚會，國民黨聲稱現場湧入3萬人，四叉貓隔天在臉書粉專貼出空拍圖表示，有媒體報導現場突破3萬人，雖然他沒去，但收到造勢空拍圖幫大家數，圖片上一個區塊是「20X20=400」大約是400張椅子，現場18個區塊共7200張椅子，「要超過3萬人，每張椅子上面能坐4個人我就相信啦」。他也比對盧秀燕粉專照片認為，右邊的小螢幕前椅子區最後有坐滿，「頂多」喊個現場1萬人吧。

不過，事後此說法遭藍營人士反駁，還質疑「20X20」為何會是「長方形」？四叉貓為此在臉書發文解釋，排椅子的是盧秀燕的團隊，「你們為什麼不去問他們幹嘛把20X20排成長方形」？並說「人類有腳，排椅子的時候前方會預留放腳的空間」​，所以雖然是20X20的排列，但加上預留空間就會變成長方形。

四叉貓今天再度在臉書發文表示，此生最討厭人家質疑他算椅子，並貼出一張盧秀燕官方的「1014盧秀燕市長聯合造勢活動座位圖」，強調官方座位圖就是一個區塊20X20=400人，而且就是畫成長方形，哪個單位動員多少人都寫在上面，80％的觀眾都是動員來的，所以主辦單位可以預估大約人數，依照座位圖的人數合計就是「10840」，主辦單位「計畫動員1萬人，你們好意思喊3萬人」？並說盧秀燕官方粉專貼的照片，後面根本就沒多少「自然人潮」，「我說現場1萬人是給她面子湊整數」，再度打臉藍營的說法。

四叉貓今天又貼出「1014官方聯合造勢活動座位圖」，證實當晚動員一個區塊就是400人，並質疑計畫動員1萬人，你們好意思喊3萬人？ （擷取自四叉貓。劉宇臉書）

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