為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市議員王朝坤被取消參選資格 聲請假處分盼還參選權

    王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

    王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

    2022/10/17 19:14

    〔記者許國楨／台中報導〕競選連任的台中市第四選區市議員王朝坤，因違反農會法被判緩刑並交付管束，因執行未畢，按選罷法規定不能登記為候選人，本月14日被中選會取消參選資格，王今天下午到台中高等行政法院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀，盼藉此還參選權，讓他有資格繼續參選。

    王朝坤因犯農會法的交付財物罪，案經台中地方法院判刑1年6月，雖上訴台中高分院，惟108年10月23日上訴駁回，判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案於108年10月23日確定，且於今年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，中選會認定王違公職人員選舉罷免法第26條第5款規定情事，不得登記為候選人，14日取消資格。

    王朝坤下午在支持者陪同下，前往台中高等行政法院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀表示，法院判決確定後，已老實按照規定接受法律制裁，在觀護人眼中他的表現非常優良，而參選人一般也不知道這些規定，直到中選會在14日發布後，才知道因緩刑保護管束而被取消資格，所以搶在今天上班日，趕快到台中高等行政法院遞狀向法院聲請假處分（暫停處分），讓他有資格繼續參選。

    王朝坤說，從今年9月1日登記參選到14日中選會宣布取消資格，有長達45天的時間，但都沒有通知他有補正的機會，懷疑有「政治黑箱」，而被取消資格處分，內心就像在淌血一樣，無法向選民交代，但仍希望為民服務，才會尋求行政救濟爭取權益，希望法官能聽到基層百姓聲音，用最快時間還他參選權。

    王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

    王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議員王朝坤遭取消參選資格 一級戰區老將新秀這樣說
    2022/10/14 16:55

    中市議員王朝坤遭取消參選資格 一級戰區老將新秀這樣說
    連任夢碎！參選資格遭取消 台中市議員王朝坤錯愕
    2022/10/14 15:43

    連任夢碎！參選資格遭取消 台中市議員王朝坤錯愕

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    王朝坤競總成立 盧秀燕、蔡其昌一前一後到場PK對后里貢獻
    2022/10/02 14:17

    王朝坤競總成立 盧秀燕、蔡其昌一前一後到場PK對后里貢獻
    中市議員王朝坤雙喜臨門！ 刑事無罪、當選有效
    2019/07/26 20:00

    中市議員王朝坤雙喜臨門！ 刑事無罪、當選有效

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播