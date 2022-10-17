中市議員王朝坤被取消參選資格 聲請假處分盼還參選權

王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

2022/10/17 19:14

〔記者許國楨／台中報導〕競選連任的台中市第四選區市議員王朝坤，因違反農會法被判緩刑並交付管束，因執行未畢，按選罷法規定不能登記為候選人，本月14日被中選會取消參選資格，王今天下午到台中高等行政法院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀，盼藉此還參選權，讓他有資格繼續參選。

王朝坤因犯農會法的交付財物罪，案經台中地方法院判刑1年6月，雖上訴台中高分院，惟108年10月23日上訴駁回，判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案於108年10月23日確定，且於今年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，中選會認定王違公職人員選舉罷免法第26條第5款規定情事，不得登記為候選人，14日取消資格。

王朝坤下午在支持者陪同下，前往台中高等行政法院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀表示，法院判決確定後，已老實按照規定接受法律制裁，在觀護人眼中他的表現非常優良，而參選人一般也不知道這些規定，直到中選會在14日發布後，才知道因緩刑保護管束而被取消資格，所以搶在今天上班日，趕快到台中高等行政法院遞狀向法院聲請假處分（暫停處分），讓他有資格繼續參選。

王朝坤說，從今年9月1日登記參選到14日中選會宣布取消資格，有長達45天的時間，但都沒有通知他有補正的機會，懷疑有「政治黑箱」，而被取消資格處分，內心就像在淌血一樣，無法向選民交代，但仍希望為民服務，才會尋求行政救濟爭取權益，希望法官能聽到基層百姓聲音，用最快時間還他參選權。

王朝坤今天與支持者到台中高等行政法院遞狀，爭取參選權。（記者許國楨攝）

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