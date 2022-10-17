盧秀燕「可能覺得穩上」 蔡其昌︰自己民調一路穩定往上爬

蔡其昌表示，繼續勤跑基層，接觸選民，相信台中市選民最後會做務實理性的判斷。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/17 18:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市每逢大型選舉向來被視為「搖擺州」，甚至有「連任魔咒」，民進黨台中市長候選人蔡其昌指出，升格後的台中市長很難連任及成為搖擺州，關鍵在台中市選民務實且理性，「選民一直在觀察下一個會不會更好」，要感動選民是就比別人認真、提出比別人好的願景，現任台中市長盧秀燕「可能覺得她穩上」、「繼續在外地輔選」，他就是繼續勤跑基層，接觸選民，相信台中市選民最後會做務實理性的判斷。

外界關注民調何時與盧秀燕黃金交叉，蔡其昌指出，台中長期被視為「搖擺州」， 關鍵在選民理性務實最盼看見牛肉，若選舊市長空氣依然無法改變、跳票，台中重大建設都沒動，就會想換市長、想要改變，他自參選以來就是務實跟選民談政見、願景，目前已跑超過500場大小座談，他的民調「在認知的軌跡中」，從落後一路穩定往上爬。

蔡其昌說，選舉冷、民調慢熱很合理，認為選情冷之下，會在愈靠近選舉時市民才會願意表態，尤其台中市選民對政治人物十分嚴苛，台中之所以是「搖擺州」就在選民務實、理性、看願景在哪，台中市長很難連任的關鍵也在「選民一直在觀察下一個會不會更好。

蔡其昌說，因此要讓選民感動，就要比別人認真，提出比別人好的願景，選舉沒有其他招式，他致力展現他可以推動台中大建設、解決台中市的問題，可以提供比盧秀燕更好的福利，也比她更勤勞、每天認真跑基層、接觸選民，盧秀燕可能覺得自己穩上的，不需要出來跑，所以「她繼續在外地輔選」，但他會致力向選民談政見、願景，一路講到選舉活動停止，把決心、毅力拿出來，他相信這就是台中市民要的，台中市的選民最後會做務實理性的判斷。

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