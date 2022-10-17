台中祥順運動公園籃球場 民怨探照燈壞2週遲未修

太平祥順運動公園籃球場的探照燈壞掉超過兩週遲未修復，民眾抱怨影響打球視線，盼儘快派人修復。（記者陳建志攝）

2022/10/17 18:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區祥順運動公園有棒球場、籃球場、溜冰場等設施，加上有環園步道，每天都吸引許多民眾來這裡運動、散步、打球，不過有民眾向本報投訴，籃球場在靠近東、西兩側的場地，有2盞探照燈已經壞掉超過2個星期，造成在這兩面球場打球的民眾視線不佳，但遲遲不看到有人來修復，希望市府能儘速派人修復。

緊鄰台74線快速道路的太平祥順運動公園，因面積廣大，設有籃球場、棒球場、滑板場、溜冰場、體健設施、兒童遊樂器材等多元設施，滿足從老到幼的運動需求，每天早晚都吸引不少民眾來這裡休憩、運動。

不過有民眾向本報投訴，祥順運動公園裡設置4座全場的籃球場，還有兩座半場的籃球場，因場地眾多，吸引許多喜歡打籃球的民眾來這裡打球，不過靠近東、西兩側的球場，各有一座探照燈壞掉，造成一旁的球場視線不佳，因近來天色較早昏暗，影響在一旁場地打球民眾的視線，抱怨壞掉至少超過2週，卻遲遲不見市府派人修復，希望能趕緊派工修復。

市府運動局長李昱叡表示，因球場的探照燈較高，每次更換燈泡都要動用到升降的工程車，為了避免頻繁派車浪費資源，鄰近區域會等到一定數量，再一次派工修復，既然已影響民眾打球，會儘快派工更換探照燈修復。

太平祥順運動公園籃球場的探照燈壞掉超過兩週遲未修復，民眾抱怨影響打球視線，盼儘快派人修復。（記者陳建志攝）

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