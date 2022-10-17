中市敬老愛心卡使用限制多 市議員候選人質疑「看得到用不到」

中市北區議員候選人陳俞融（右）批盧市府敬老愛心卡讓老人家感覺「看得到用不到」。（陳俞融提供）

2022/10/17 16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市訂10月為「敬老月」，市府宣傳持敬老愛心卡可以搭乘捷運、公車、並補助計程車資等福利，民進黨北區市議員候選人陳俞融指出，實際上根據市府自己的統計，敬老愛心卡使用率不到4成，關鍵在於限制太多，讓不少老人家「看得到用不到」，要求市府應該多傾聽銀髮族的心聲，將福利真正下放。

社會局表示，台中市敬老愛心卡整體福利為全國之冠，可搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車，至國民運動中心運動，到合約診所折抵50元費用。基於財政紀律及施政永續，補助方式持續檢討，滾動式調整。

社會局並指出，敬老愛心卡107年至111年預算由2.4億元增加到7.6億元，其中近9成為交通運輸項目，計程車車資補助支出比例最高；去年起，搭乘計程車每趟次補助更由50元增加為85元，六都最優。未來將持續增加合約計程車、診所及運動中心數量，廣為宣傳，普及服務使用率。

陳俞融表示，台中市的敬老愛心卡是前市長胡志強時代推出，至今發卡量已經超過55.8萬張，美其名是對資深市民及身心障疑者的照顧與福利，但許多老人家卻覺得使用上處處受限，並沒有受到尊重的感覺。

一位80多歲的蔡阿公說，過去敬老卡可以全額補助計程車費，但盧市長上任後就取消，現在只能抵85元，又不可能天天出去玩，因此每月1000元，往往花不到100元，「有等於沒有」。

陳俞融指出，老人家的活動空間有限，加上多數都比較節儉，很少花錢買新東西，要他們使用敬老愛心卡搭計程車或購物，還得掏腰包補足大筆差額，不切實際，難怪使用率偏低。

她並指出，市府宣稱計程車補助已是「六都最優」，卻忽略台中市的捷運、公車系統都遠不如台北、新北及高雄，老人家更依賴計程車作為交通工具，為德不卒，還要大肆宣傳成為盧市長的政績，恐怕難以服眾。

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