脫口罩抽菸被認出 詐欺通緝男還嗆警「不要恐嚇我」

莊男脫口罩抽菸被警方認出。（圖由警方提供）

2022/10/17 15:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓男子因涉詐欺案被判刑，但他唯恐入監服刑開始逃亡因而被通緝，逃了7個多月後，11日晚間在北屯區一間民宅騎樓脫下口罩抽菸時，被巡邏警員鷹眼認出趨前盤查，他一度謊報身分還嗆警「不要恐嚇我」，最後還是被警方識破才認栽，訊後依法解送歸案。

台中市第五警分局東山派出所員警許根源、張元丞及許文錡，當晚巡經轄內一戶民宅時，剛好看到旁邊騎樓下一名男子正脫下口罩抽菸，眼尖員警一眼認出疑是遭到通緝的31歲莊男，表明身分後上前盤查時，莊男神色面露慌張，下意識躲避警方視線，此舉反讓警方更加懷疑。

在警方盤查核對身分過程中，莊男先謊報親弟弟的資料，意圖逃避查緝，但種種跡象顯現莊男反應有蹊蹺，對於警方提問含糊其辭且無法正確核對，員警更加確信其提供資料有詐，便呼叫支援警力到達，在多名警力包圍下，警員提醒，若謊報身分再經製作公文書之後，會再吃上偽造文書官司，要莊回答前先想清楚。

此時一度嗆警「不要恐嚇我」的莊男，這才認栽承認涉嫌詐欺案，去年間已被判刑確定，要入監服刑，但未依規定到監執行被台中地檢署署在今年發布通緝，已逃亡7個多月，沒想到會因抽菸落網；第五分局長林沐弘表示，法網恢恢，疏而不漏，警方打擊犯罪魄力及打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，也主動出擊，展現警方維護治安的決心，呼籲不法之徒勿以身試法。

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莊男一度謊報身分仍被警方識破。（圖由警方提供）

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