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    首頁　>　臺中市

    參加廟會互看不順眼 台中法院前「冤家路窄」遇見大亂鬥後全進警局

    警方巡經台中地院發現有民眾當街鬥毆，迅速以優勢警力壓制逮人。（警方提供）

    警方巡經台中地院發現有民眾當街鬥毆，迅速以優勢警力壓制逮人。（警方提供）

    2022/10/17 14:37

    〔記者許國楨／台中報導〕兩掛年輕人先前參加廟會活動時互看不順眼，起口角後結下樑子，未料本月14日在台中地院前又巧遇，這下狹路相逢衍生大亂鬥，還波及一名無辜路人，警方巡邏見狀立即通報優勢警力到場，當場制伏鬥毆雙方共9人，訊後均依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

    台中市第一分局西區所當天下午2點多巡經自由路上台中地院時，直擊有民眾當街衝突衍生鬥毆事件，立即上前制止並通報警力支援，迅速以優勢警力控制現場並帶回滋事分子，經查現場是賴姓（25歲）、范姓（23歲）、、陳姓（29歲）、廖姓（18歲）、王姓（28歲）、賴姓（29歲）男子與陳姓少年，對同為19歲的李姓、張姓男子等2人攻擊，並波及路過的29歲余姓民眾。

    李等2人指控，月初時參與廟會時，與賴姓男子等人因互看不順眼一度有口角衝突，未料引發賴一方不滿，當天在法院前巧遇，一言不合後，對方即動手，警方則在訊後將全案依聚眾鬥毆、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。

    警方同時呼籲民眾不要以身試法，市警局秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法分子繩之以法，拒絕暴力情事，以維護市民生活環境。

    鬥毆雙方共9人全數被帶回偵辦。（警方提供）

    鬥毆雙方共9人全數被帶回偵辦。（警方提供）

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