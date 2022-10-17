台中140萬張花博卡躺在倉庫中何時發?交通局研究一年還沒答案..

台中市目前仍有一百四十四萬張的花博卡未發出，市長盧秀燕上任後國民黨議員曾調所有的卡片到議事堂，結果四年過去這些卡片仍未拆封。（資料照）

2022/10/17 07:12

〔記者唐在馨／台中報導〕前台中市長林佳龍任內辦花博製作了300萬張花博卡，現任市長盧秀燕上任後仍有144萬張未發放，先前遭審計處質疑浪費公帑，市府1年多前已宣佈將研擬民眾申請辦法，議員楊典忠及陳淑華表示，先前很多市民詢問，但到現在這些卡片都還躺在倉庫中蒙塵，也未見有任何申請辦法出來，實在是怠惰。

對此，交通局長葉昭甫表示，事實上目前是研究要把卡片發給新移入台中市的市民，因為過去有那些市民領過花博卡？有那些沒有領？在資料很難核實下，研究直接給新入籍台中市的市民，另外，各單位如果有需要用卡的，也可以研究取用。

議員質疑，既然是要發給新入籍市民，為何到現在1年多都未見辦法出來也未發放？葉昭甫則說，因為這1年來大家都在防疫，尤其是民政系統，發卡必需透過民政系統，最近又碰到要選舉，民政系統一定更忙，因此是否能在本屆任期內放出？目前沒有明確答案。

對此，楊典忠表示，一年多前他曾質詢市長盧秀燕，當時市長明確表示，原本因為和廠商之間有契約問題，目前已經解決，她不會放任這些卡片閒置，可以提供民眾申請一人一卡，但他等了一年，包括先前市府說要透過台中「e指通」界面或是交通局的網站等等，都未看到任何有關花博卡的申請辦法，等於這些卡片在市長說話之後，又足足」躺」了一年多，現在被問了又說了一套方法出來，但何時執行卻沒答案，市府行政效率差之外，也讓e化城市的競爭力落後。

陳淑華則說，盧團隊四年來讓已發出持有超過一百五十萬張花博卡沒有好好利用已經很可惜，另外超過一百四十萬張卡片閒置，更坐實了審計處所說的有浪費公帑之嫌，如今被問到才說要送新入籍市民，根本是推託之詞，忙著選舉，市政空轉，如果選前無法發出，那就等蔡其昌當選再來好好利用這些花博卡。

民進黨議員陳淑華質疑一百多四十多萬張的花博卡被塵封四年，市府效率太差。（記者唐在馨攝）

民進黨議員楊典忠（右）質疑自己一年多前質詢市長盧秀燕就說要研究發出花博卡，結果到現在連個辦法都沒看到。（資料照：楊典忠提供）

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