台7線坍方107車210人受困 搶通恐延至10/17上午10時

受到尼莎颱風及共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困。（交通部提供）

2022/10/16 23:05

首次上稿 20:45

更新時間 23:05

〔記者陳心瑜／台北報導〕受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉降下超大豪雨，引發土石流，造成台7線多處道路坍方、共約107車、210人受困，公路總局從兩頭開挖全力搶救。交通部長王國材王國材今（16日）晚表示，坍方量約2萬立方公尺，預估延至明（17）日上午10時搶通。

王國材說，公總同仁購買食物、飲水等物資，用挖土機兩端接駁，預計晚間11點後送至受困處給民眾。

公路總局說，受阻小客車共102部、遊覽車5部、人員總計210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，規劃於今晚11點前先行將台7甲線0K+500搶通後，將人員回撤安置在棲蘭山莊。

交通部說，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段目前搶修機具，包括在台7線87.5K（棲蘭）有裝載機3部、挖土機2部往西端搶災；台7甲線0K+500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部，挖土機1部二端同時搶災。

中央氣象局今天晚上8點半解除尼莎颱風海上颱風警報，但尼莎也在晚間8時增強為中颱，明天北部、宜蘭地區風雨持續，且預估明、後天風力更強，提醒民眾留意。

受到尼莎颱風及共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困。（交通部提供）

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