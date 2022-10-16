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    首頁　>　臺中市

    台中長輩持敬老愛心卡 即起至年底到友善店家購物享優惠

    社會局今天在南屯區豐樂雕塑公園舉辦敬老月系列活動，早上下著小雨，長輩仍熱情參與。（市府提供）

    社會局今天在南屯區豐樂雕塑公園舉辦敬老月系列活動，早上下著小雨，長輩仍熱情參與。（市府提供）

    2022/10/16 19:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府社會局將10月定為台中敬老月，今天在南屯區豐樂雕塑公園舉辦敬老月系列活動記者會，鼓勵長輩一同健走及參與闖關園遊會活動，許多長輩攜家帶眷揪團參與，社會局表示，即日至12月31日，長輩持敬老愛心卡至張貼銀髮健康友善店家海報的商家購物，結帳時出示敬老愛心卡，即可享有商品或課程折扣、入會費減免或致贈運動好禮等專屬優惠

    社會局表示，敬老月活動已邁入第3年，今年敬老月主題鼓勵長輩健康動，比照往年再加碼敬老愛心卡優惠。特別感謝全市6家國民運動中心及港區運動公園響應敬老月活動，並歡迎長輩持敬老愛心卡到國民運動中心及友善店家運動及消費，增加外出參與活動機會，讓運動融入生活，培養運動習慣，維護身心健康。

    社會局指出，台中市相當尊敬長輩，不但恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元，長輩持敬老愛心卡可搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車，至國民運動中心運動，到合約診所看醫生可折抵50元費用，從110年開始，計程車補助每趟50元提高到85元為六都最優。

    台中市持續佈建社區關懷據點，鼓勵長者走出戶外，參加社區活動，參與長青學苑課程終身學習，期盼敬老的各項優惠措施讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。

    社會局表示，即日起至12月31日，長輩持敬老愛心卡至張貼銀髮健康友善店家海報的商家購物，結帳時出示敬老愛心卡，即可享有商品或課程折扣、入會費減免或致贈運動好禮等專屬優惠。

    目前除國民運動中心外，另有微笑運動用品店、鄉野情、摩曼頓運動用品店、健身工廠、Curves等運動休閒店家參與。

    社會局舉辦敬老月系列活動。（社會局提供）

    社會局舉辦敬老月系列活動。（社會局提供）

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