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    綠營要打「抗中保台」牌？盧秀燕：看民眾是不是有感

    盧秀燕（中）表示，這不是國家總統級的選舉，如果民進黨要談「抗中保台」，要看民眾是不是有感。（記者陳建志翻攝）

    盧秀燕（中）表示，這不是國家總統級的選舉，如果民進黨要談「抗中保台」，要看民眾是不是有感。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/16 20:20

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天下午出席「北區鄉親來燕會」說明會活動，媒體詢問，有評論認為「抗中保台」是民進黨接下來要打的一張牌？盧秀燕表示，這次是地方選舉，不是國家總統級的選舉，如果在地方選舉要談到這個議題，也要看民眾是不是有感，認為民眾比較關心的是地方建設與福祉發展等相關議題。

    選戰倒數40天，選戰進入最後階段，媒體今天關心，盧秀燕早上先到台北輔選，下午又趕回台中跑行程，還有市政要兼顧，體力是否能負荷？盧秀燕表示，體力是沒有問題，因為距離選舉投票日今天已經進入倒數40天，市長的選情當然是最重要，不過好朋友的選舉也很重要，她也要關心與協助，因此時常要跑內跑外，當然是非常的忙碌。

    盧秀燕說，做任何事情都要利己利他，自己選舉要努力，別人有需要也要去幫忙，別人好就是自己好，自己好就是別人好，選舉就是打團體戰，不能獨善其身，在這種情況之下，別人有需要，她只要在時間、各方面的允許之內都會盡量幫忙，當然她自己的選情也很忙碌，像今天下午就排了4場行程，自己也要加緊努力。

    媒體又問，有評論認為「抗中保台」是民進黨接下來要打的一張牌，對此有何看法？盧秀燕表示，這次是地方選舉，不是國家總統級的選舉，如果在地方選舉要談到這個議題，也要看民眾是不是有感。基本上地方選舉，民眾比較關心的是地方建設與福祉發展等相關議題。

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