邊境解封拚觀光 越南、大馬旅行社組團踩線台中

馬來西亞踩線團今天到豐原公老坪體驗採果樂。（觀旅局提供）

2022/10/16 18:53

〔記者歐素美／台中報導〕台灣邊境解封拼觀光！交通部觀光局駐越南胡志明市辦事處及馬來西亞吉隆坡辦事處，邀請當地主流旅行社組2團觀光考察團，10月14日至16日造訪台中知名景點。台中市觀光旅遊局除表示歡迎外，並邀請台中市觀光旅遊各大公協會熱情響應，同時帶2踩線團造訪台中國家歌劇院、審計新村、PARK2草悟廣場等知名景點，並至豐原公老坪體驗採摘秋季甜柿的滋味，讓出席成員印象深刻。

觀旅局長韓育琪表示，這次來訪的越南及馬來西亞旅行社踩線團，是入境解封後當地訪台的首發團，集結越南20位、馬來西亞15位的旅行業龍頭組成觀光考察團，各別於10月14日、10月15至16日分批抵達台中，觀旅局為表示熱烈歡迎，特別致贈在地特色糕餅，讓首發團感受台中道地人情味。

韓育琪表示，首發團前來台中踩線，除感謝交通部觀光局特別安排，也可見台中的觀光潛力無窮。越南旅行業踩線團於10月14日抵達台中，期間造訪台中國家歌劇院、一中商圈夜市及知名烘培觀光工廠；15日抵達台中的馬來西亞踩線團，適逢台中爵士音樂節開幕，特別由觀旅局與文化局安排前往市民廣場，體驗睽違兩年的年度音樂饗宴；此外，PARK2草悟廣場為響應爵士音樂節舉辦的「嚼食祭」，因進駐眾多特色風味小吃以及爆滿人潮，讓踩線團成員嘖嘖稱奇。

秋季是甜柿及柑橘採收季節，觀旅局也在今天安排他們到豐原公老坪採果，體驗台中農業觀光好滋味。由於馬來西亞種植的多是熱帶水果，多數成員皆是首次體驗採溫帶水果，成員在果園內現採現摘品嚐滋味清甜的甜柿及柑橘，紛紛表示印象深刻。

韓育琪說，越南遊客多以短期、小團體、家庭旅遊及戶外樂活為目的，台中行程相當適合越南遊客性質；大馬旅客則喜歡富有台灣特色的行程，對於台中國家歌劇院如此壯麗的現代建築、審計新村再生成文青風格的老屋感到印象深刻，適合包裝為城市自由行景點。

疫情過後業者最關心的問題，即是旅遊成本是否提高，韓育琪表示，台灣與日本、韓國市場相比，漲幅相對較低，具備價格優勢。台中觀光景點多元、新興景點眾多，觀旅局更積極規劃與台中觀光相關業者與全台旅遊產業合作，以台中觀光重大節慶活動結合旅遊產品，打造有質感、有創意與具備價格競爭力的特色旅遊商品。

觀旅局表示，馬來西亞往返台灣航班不少，華信航空並將於11月18日起復飛台中-胡志明市航線，觀光人潮回流前景可期。期盼未來馬來西亞及越南業者能看到台中的觀光潛力，以開拓直飛航班並合作觀光旅行商品為長期目標，進而帶進更多國際旅客。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法