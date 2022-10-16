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    花300萬公帑打不通無尾巷 中市議員批「只蓋好斷頭橋」

    蕭隆澤議員表示，神岡區昌平路5段135巷無尾巷，市府斥資298萬元興建跨橋，大雅端卻無路銜接。（蕭隆澤服務處提供）

    蕭隆澤議員表示，神岡區昌平路5段135巷無尾巷，市府斥資298萬元興建跨橋，大雅端卻無路銜接。（蕭隆澤服務處提供）

    2022/10/16 18:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員蕭隆澤表示，神岡區公所為打通台中市神岡區昌平路5段135巷無尾巷，斥資298萬元興建跨橋，但大雅端無路銜接，完工2年半至今無法開通，怒斥市府「花費公帑改善無尾巷，結果變成斷頭橋」，盧秀燕常掛嘴邊「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，被自己的盧團隊打臉，露出「口號市長」馬腳；市府則回應指出，因道路開闢涉及單位眾多，將儘速協調，統籌辦理。

    市議員蕭隆澤16日冒雨勘查神岡區昌平路5段135巷，走到巷尾，經過灌溉溝渠的橋就被整排紐澤西護欄擋住去路，路面也有下陷積水情形。

    蕭隆澤表示，神岡區公所為打通無尾巷，讓神岡區社南里直通大雅，原是美意一樁，但已完成神岡段橋樑，大雅端卻無路銜接，形成斷路斷橋的狀況！「花300萬改善無尾巷，只蓋好斷頭橋！」 怒斥盧團隊橫向溝通失調，神岡、大雅區公所各自為政，盧秀燕更淪為口號治市，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」常掛嘴邊，結果橋樑完工多年卻無路可通，相當諷刺。

    神岡區公所表示，該橋於前市長林佳龍任內定案，由建設局補助、神岡區公所興建跨越灌溉溝渠橋樑，方便神岡社南里居民通往大雅區上楓里，於108年興建完成；至於道路開闢部分，大雅區公所表示，橋梁接通大雅，需經非計劃道路，包括農田水利署水利地、大雅運動園區停車場用地及墓地，尚需相關單位配合辦理地目變更，另水利地則需辦理有償撥用。市府表示，將儘速協調，統籌辦理。

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