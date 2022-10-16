警網路查販毒撞見露鳥猥褻照 自拍男慘了

員警網路查販毒，撞見何男上傳露鳥猥褻照，台中地院判處拘役30日確定。（記者張瑞楨攝）

2022/10/16 18:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局員警，去年上網查緝毒品交易時，卻意外連結到何姓男子的Twitter帳戶，見到何男自拍裸露下體的猥褻照片、影片，員警沒查到毒品，改將何男依妨害風化罪法辦起訴，台中地院沙鹿簡易庭判處拘役30日，何男上訴並辯稱，照片註記「內含18禁內容」、「未成年請勿觀看」，聲明判決無罪，法官卻認為，上述註記不是「適當之安全隔絕措施」，還是能讓一般人看到，駁回上訴，全案判決確定。

判決書指出，何男分別在去年4月14日、5月23日，把自拍猥褻照片與影片，上傳Twitter帳戶，設定瀏覽權限為公開，並任由其他Twitter網站使用者分享（retweet），他的帳戶有4萬7800名Twitter用戶追蹤，不料，二分局的員警上網查緝毒品買賣，意外發現這些猥褻照片，依妨害風化罪法辦起訴，台中地院沙鹿簡易庭判處拘役30日。

何男上訴並辯稱，照片註記「內含18禁內容」、「未成年請勿觀看」，他絕非刻意散布猥褻照，也沒有妨害風化的主觀犯意，聲明判決無罪。

此案承辦員警則作證說，他是登入自己的帳號去查毒品案，才發現原來Twitter網站上面有很多猥褻照，「會露來露去的人，他們連結都會互相追蹤，點下去就會發現一大票的人，在上面有很多猥褻的東西，有些會分享，分享會跳出同樣的人追蹤，點進去看就看到有露的部分」。

員警強調，他查毒品意外得知，Twitter有這麼多猥褻的照片、影片，才開始偵辦，何男是他查到的其中一人。

台中法院合議庭二審認為，現今社會網路傳播方式散布力強大，加註「內含18禁內容」、「未成年請勿觀看」警語，並非「適當的安全隔絕措施」，客觀上已足使連結網際網路瀏覽Twitter網站的一般人，都能觀覽猥褻影像，據此駁回上訴，全案判決確定。

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