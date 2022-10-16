為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中時尚城中城線變身「行動爵士專車」 限定班次10/22別錯過

    配合台中爵士音樂節，觀旅局舉辦「搭好行，行動爵士樂」活動，22日還有兩場次，民眾可搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」體驗。（觀旅局提供）

    配合台中爵士音樂節，觀旅局舉辦「搭好行，行動爵士樂」活動，22日還有兩場次，民眾可搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」體驗。（觀旅局提供）

    2022/10/16 17:47

    〔記者歐素美／台中報導〕台中爵士音樂節昨熱鬧起跑，台中市觀光旅遊局趁勝追擊，特別於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內，加碼舉辦「搭好行 行動爵士樂」活動，邀請樂手於車內進行不插電演奏行動音樂會，旅客甚至還可點歌與樂手互動，讓搭乘該路線前往市民廣場主舞台活動會場途中的旅客，搶先感受到台中獨有的爵士魅力！

    觀旅局長韓育琪表示，台中爵士音樂節是高知名度的音樂文化盛宴，吸引眾多國內外旅客朝聖，為響應台中爵士音樂年度盛事，觀旅局於10月2日協助媒合於PARK2草悟廣場舉辦「Jazz young」爵士樂團巡演，共同推動藝術扎根計畫；昨天也配合爵士音樂節主舞台活動，於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內舉辦行動音樂會，邀請樂手於車內進行吉他與木箱鼓的不插電演奏，利用爵士輕快的風格，演奏多首經典的曲目，如小城故事、Moon river等，並開放現場旅客點歌互動，讓乘車的旅客沉浸在不同以往的音樂饗宴中，跟隨音樂自由擺動，感受此次爵士音樂節「Jazz unlimited」爵士不設限的魅力。

    昨天未能及時參加「搭好行 行動爵士樂」的旅客，10月22日（下周六）還有2場次的車內行動音樂會，只要在台中火車站D月台搭乘16時11分或17時41分台灣好行-台中時尚城中城右環線班次，在前往草悟道市民廣場的車程中，就可以一同優先體驗不插電的行動爵士音樂會。

    此外，當天只要到PARK2草悟廣場1樓電梯旁與1G聯名的台中時尚城中城線打卡區拍照打卡，即可至旁邊服務台兌換1G聯名推廣品，數量有限，送完為止。

    「台灣好行-台中時尚城中城線」沿線行經帝國製糖廠、審計新村、一中商圈等，各種美食、雜貨、甜點等許多獨具個人風格小店，不僅可以慢遊也兼具知性之旅，適合樂齡、親子、文青等不同族群探索。「台灣好行-台中時尚城中城線」相關資訊及活動，請上台中觀光旅遊網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    睽違2年！台中爵士音樂節重返市民廣場 連9天重磅演出
    2022/10/15 22:44

    睽違2年！台中爵士音樂節重返市民廣場 連9天重磅演出
    「我們回來了」 盧秀燕宣佈台中爵士音樂節今年市民廣場復辦
    2022/10/11 15:19

    「我們回來了」 盧秀燕宣佈台中爵士音樂節今年市民廣場復辦

    高市財政局菸酒法令宣導小隊再次出動囉
    台中爵士音樂節恢復以往規模 文化局︰主舞台回到市民廣場
    2022/09/14 13:40

    台中爵士音樂節恢復以往規模 文化局︰主舞台回到市民廣場
    台中被譏文化沙漠 議員建議打造台中藝術節
    2022/05/03 23:10

    台中被譏文化沙漠 議員建議打造台中藝術節
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播