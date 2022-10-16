台中時尚城中城線變身「行動爵士專車」 限定班次10/22別錯過

配合台中爵士音樂節，觀旅局舉辦「搭好行，行動爵士樂」活動，22日還有兩場次，民眾可搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」體驗。（觀旅局提供）

2022/10/16 17:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中爵士音樂節昨熱鬧起跑，台中市觀光旅遊局趁勝追擊，特別於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內，加碼舉辦「搭好行 行動爵士樂」活動，邀請樂手於車內進行不插電演奏行動音樂會，旅客甚至還可點歌與樂手互動，讓搭乘該路線前往市民廣場主舞台活動會場途中的旅客，搶先感受到台中獨有的爵士魅力！

觀旅局長韓育琪表示，台中爵士音樂節是高知名度的音樂文化盛宴，吸引眾多國內外旅客朝聖，為響應台中爵士音樂年度盛事，觀旅局於10月2日協助媒合於PARK2草悟廣場舉辦「Jazz young」爵士樂團巡演，共同推動藝術扎根計畫；昨天也配合爵士音樂節主舞台活動，於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內舉辦行動音樂會，邀請樂手於車內進行吉他與木箱鼓的不插電演奏，利用爵士輕快的風格，演奏多首經典的曲目，如小城故事、Moon river等，並開放現場旅客點歌互動，讓乘車的旅客沉浸在不同以往的音樂饗宴中，跟隨音樂自由擺動，感受此次爵士音樂節「Jazz unlimited」爵士不設限的魅力。

昨天未能及時參加「搭好行 行動爵士樂」的旅客，10月22日（下周六）還有2場次的車內行動音樂會，只要在台中火車站D月台搭乘16時11分或17時41分台灣好行-台中時尚城中城右環線班次，在前往草悟道市民廣場的車程中，就可以一同優先體驗不插電的行動爵士音樂會。

此外，當天只要到PARK2草悟廣場1樓電梯旁與1G聯名的台中時尚城中城線打卡區拍照打卡，即可至旁邊服務台兌換1G聯名推廣品，數量有限，送完為止。

「台灣好行-台中時尚城中城線」沿線行經帝國製糖廠、審計新村、一中商圈等，各種美食、雜貨、甜點等許多獨具個人風格小店，不僅可以慢遊也兼具知性之旅，適合樂齡、親子、文青等不同族群探索。「台灣好行-台中時尚城中城線」相關資訊及活動，請上台中觀光旅遊網查詢。

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