吃當季！台中外埔力推芋頭 烏日社區DIY草仔粿落實食農教育

烏日區五張犁在地產業行銷-五光食色活動，民眾體驗DIY草仔粿、栽種豌豆苗。（農業局提供）

2022/10/16 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕食在地、吃當季！外埔區盛產芋頭，台中市農業局輔導外埔區公所，今天舉辦「外埔區芋頭產業文化活動」，另輔導烏日區五光社區發展協會舉辦「五張犁在地產業行銷-五光食色」活動，透過在地特色餐品嚐及DIY活動等，落實食農教育理念，讓大小朋友透過寓教於樂的方式，認識在地產業及產地到餐桌，食物旅程的重要性。

外埔區芋頭產業文化活動今日登場，農業局表示，外埔區位於台中市北邊，北面臨大安溪，南面接大甲溪，介於兩溪之間。因特有的河階地形，生產出稻米、芋頭及紅龍果等多項品質優良的農產品，其中，外埔區廍子芋農更曾榮獲台中市優質芋頭評鑑第一名的殊榮，深獲各界農業專家肯定。

今天活動特別安排安定國小附設幼兒園學生、艾莉薩克斯風樂團、愛瑪創藝及台中市嬅欣舞蹈團體等進行精彩表演，現場並設置農夫市集，展售行銷外埔在地特色農特產品；另規劃趣味闖關遊戲，民眾於市集攤位消費滿額，贈小小拼圖DIY、風車彩繪、拼布包保溫袋等加值好禮；還有摸彩活動，獎品包含42吋電視、自行車、農產品禮盒等多項獎品，讓民眾嗨翻天。

另烏日區五光社區發展協會今天在五光社區老人會館舉辦「五張犁在地產業行銷-五光食色」活動，現場遊客除可體驗DIY草仔粿及栽種豌豆苗的樂趣外，會場同時也展示社區特色手工藝，如稻草帽、稻草染提袋等編織作品。

農業局表示，五光社區早年為傳統農業社會型態，隨著人口及產業結構轉變，現區內農作物以水稻與雜作為主，配合產業轉型，社區近年積極推動在地產業文化體驗，營造食農教育場域；另社區也持續推廣傳統稻藝文化，透過稻稈等農業廢棄物的再利用，教導民眾學習稻草編織工藝，共同創作出稻草畫、稻草帽等作品，不僅減低露天燃燒稻草所造成的空氣污染，並在創作過程中賦予廢棄物新生，讓傳統技藝重現呈現在大眾眼前。

外埔區芋頭產業文化活動，民眾冒雨排隊品嚐免費芋頭小吃料理。（農業局提供）

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